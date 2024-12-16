В случае если счет в банке, не сотрудничающем с исполнительной службой, процедура блокировки затянется.

Если правила военного учета нарушаются, таким лицам может угрожать блокирование счетов , особенно клиентам некоторых банков.

Об этом в комментарии для "УНИАН" рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

Когда могут заблокировать счета военнообязанных?

Ланкин отмечает, что автоматическая блокировка счетов из-за нарушения военного учета в украинском законодательстве не предусмотрена. Блокировка возможна только после выполнения трех этапов:

ТЦК и СП принимают постановление о нарушении учета.

Гражданину налагается штраф.

Государственная исполнительная служба открывает исполнительное производство и замораживает средства для взыскания долга.

Блокировке подлежит только задолженная сумма. Если на счете не хватает средств, остаток будет заблокирован до полного погашения.

Ланкин также отметил, что на практике подобных случаев пока не было.

Какие банки могут заблокировать счета?

Банки сотрудничают с исполнительной системой службы через договоры, благодаря которым могут подать заявку на блокировку счетов. Это, как правило, применяют крупнейшие банки, в частности, государственные — «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

В случае если счет в банке, не сотрудничающем с исполнительной службой, процедура блокировки затянется, поскольку документы нужно будет посылать бумажно.

Ланкин также подчеркнул, что некоторые счета, в том числе для пенсии и соцвыплаты, не подлежат блокированию.

Также он сказал, что на практике пока таких случаев не было.

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