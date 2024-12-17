Отримавши підроблену довіреність від нібито покупця, Гнатів звернувся до Центру надання адміністративних послуг з реєстрації квартири.

Роману Гнатіву присудили 4 роки і 2 місяці позбавлення волі за підробку підписів президента будівельної корпорації «Карпатбуд» для незаконного заволодіння квартирою.

Франківський районний суд Львова виніс вирок Роману Гнатіву, який разом зі спільниками підробив документи на отримання квартири в одному з житлових комплексів «Карпатбуд».

Крім того, він підписав від імені президента компанії договори купівлі-продажу, а також фальсифікував довідку про виплату 2,8 млн грн за квартиру та акт прийому-передачі. Згодом, отримавши підроблену довіреність від нібито покупця, Гнатів звернувся до Центру надання адміністративних послуг з реєстрації квартири.

У суді Гнатів визнав свою провину та висловив каяття. Він вже мав судимість за шахрайство.

Враховуючи всі матеріали справи, суддя Юрій Ванівський визнав Романа Гнатова винним за кількома статтями Кримінального кодексу, включаючи підробку печаток та шахрайство, і призначив йому покарання у вигляді 4 років і 2 місяців ув'язнення. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

До слова, корпорація «Карпатбуд», заснована Юрієм Карвацьким 25 років тому, займається будівництвом житлових будинків у Львові та навколишніх районах.

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