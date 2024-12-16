Згідно з умовами програми "Зимова ЄПідтримка", гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, квитків "Укрзалізниці", пожертвувати на ЗСУ та інші послуги.

Українці розробили хитру схему, як отримати кошти з програми «Зимова ЄПідтримка», запущеної 1 грудня 2024 року, не за призначенням.

Про це говорить Олексій Авраменко, CEO EasyPay. Він пояснив, що через це була вимкнена функція повернення коштів вонлайн-сервісах для абонентів Vodafone та Life.

«На жаль, ми змушені були ВИМКНУТИ функцію «повернення грошей» для абонентів Vodafone та Life. Це сталося через «особливо розумних» українців, які спалюжили ідею тисячі гривень «Зимової єПідтримки». Тепер сервіс не функціонує через нецільове використання допомоги», — каже Авраменко.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Telegram. Він пояснив схему у трьох кроках:

Отримати гроші.

Поповнити мобільний номер.

Зняти готівку з телефону.

"Дякую представникам влади, особливо Мінекономіки, за можливість так чудово використовувати державні гроші. Особливо класно це виглядає із заявами про те, що коштів на війну без допомоги США вистачать лише на півроку", — обурився депутат.

Зазначимо, що згідно з умовами програми "Зимова ЄПідтримка", гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, квитків "Укрзалізниці", пожертвувати на ЗСУ та інші послуги. Програма діятиме до лютого 2025 року, а витратити допомогу можна буде до кінця 2025 року. Зняття готівки з картки заборонено, оплата можлива лише в межах визначених категорій, і банки слідкують за витратами через МСС-коди.

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