Ваш смартфон може швидко втрачати заряд навіть без активного використання, і ви навіть не підозрюєте, які додатки стають причиною цієї проблеми.

Експерти CorgIT назвали десять найбільш "прожерливих" програм, що забирають заряд телефона, навіть коли ви ними не користуєтесь.

Виявляється, деякі додатки продовжують працювати у фоновому режимі, споживаючи велику частину заряду батареї і навіть викликаючи перегрівання пристрою. Особливо це стосується популярних соцмереж та месенджерів, які є на смартфонах більшості користувачів.

Ось список програм, які виявилися найбільш енергозатратними: Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, TikTok, Netflix, Skype, Fitbit, Uber, Zara.

Ці програми активно використовують батарею навіть тоді, коли ви ними не користуєтесь. Наприклад, соцмережі та відеохостинги можуть постійно оновлювати контент у фоновому режимі, що призводить до швидкого розряджання.

Але не варто панікувати і одразу видаляти ці додатки. Є один простий спосіб зменшити їхній вплив на заряд телефону — скористатися функцією "Обмеження у фоновому режимі". Цю опцію можна знайти в налаштуваннях телефону, і вона дозволяє зупиняти активність програм, коли вони не використовуються, що допоможе заощадити заряд батареї.

Раніше Politeka також писала про те, як можна зарядити телефон від іншого смартфона. Детальніше читайте за посиланням.

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