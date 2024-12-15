Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 16 грудня.

Гороскоп Таро на 16 грудня для всіх знаків Зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Місяць

О боже. Знову це почуття туги? Ви можете відчути, що вам потрібно поставити цих охоронців високо в небо, тому що хтось показав вам їх з того боку, який ви не очікували побачити. Коли у вас виникають проблеми з довірою, дайте собі необхідний простір, щоб відчути себе у безпеці. Може знадобитися час, щоб перевірити проблему і вирішити, чи ви там, де вам потрібно бути, і з людиною, якій ви можете довіритися.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута

Спілкування – ключ до успіху у стосунках. Щоб досягти гармонії та рівноваги, яких ви прагнете у своєму любовному житті та партнерських відносинах, почніть з того, щоб бути більш відкритими та балакучими. Обговорюйте теми безпосередньо. Коли це можливо, залишайте місце для лікування, прощення та розуміння. Пам'ятайте, що взаємність – це вулиця з двостороннім рухом. Якщо ви показуєте, що відкриті для обговорення чогось, це дає можливість статися.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: пара пентаклів, перевернута

Ви робите надто багато. Ви взяли на себе більше обов'язків, ніж мали б у цей час. Вам потрібна перерва, Близнюки. Щоразу, коли ви перенапружуєтеся, ви надаєте ведмежу послугу собі та іншим. Подумайте про те, що дійсно потрібно зробити, і хто дійсно несе відповідальність. Потім зосередьтеся на своїй частині та делегуйте інше.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута

Не турбуйтеся без доказів наявності проблеми. Ви можете почути слух, який стосується вас, і подяка за те, що хтось ударив вас у спину, може викликати у вас реакцію. Перш ніж робити поспішні висновки, спитайте, що відбувається. Знайдіть факс, а потім вирішіть, що робити далі, ґрунтуючись на отриманій інформації.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Ви долаєте поточну фінансову невдачу. Гроші, які вам потрібні, почнуть надходити повільно, але це буде початком вашого повного одужання. Продовжуйте старанно працювати і не забувайте, що за важкими часами часто йдуть прекрасні часи. Ваші уроки допомагають вам цінувати вашу удачу в майбутньому

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Колісниця

Тримайся. Ти пережив важкі часи, але ти пережив і найгірші. Все всередині тебе каже далі. Не здавайся зараз, коли ти така близька до досягнення своєї мети. Тобі може здаватися, що ти не можеш іти далі, але правда, що ти можеш... і ти будеш.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Зірка

Всесвіт завжди поруч, щоб скеровувати вас, але за дар її мудрості доводиться платити невелику ціну. Те, що ви отримуєте від всесвіту, ви повинні ділитися з іншими. Можливість навчити інших того, чого ви навчилися, допомагає вам залишатися скромними та приземленими.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Кубків, перевернута

Життя часом може бути кумедним. Чекаєш на одне, а отримуєш на інше. Дізнаєшся, що можеш зробити те, що, як ти думав, не можеш. Насправді, справа не в тому, що ти не можеш змінитись, коли потрібно, але це вимагатиме коригування твого мислення.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ну, гайковий ключ протягом дня може багато збити з пантелику, але це не повинно зашкодити вашому відношенню. У вас є оптимістичний погляд на життя. Наприкінці дня важливо, як добре ви ставилися до себе і як ви дозволяли речам у житті поводитися з вами.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сіль Жезлов

Ура, у тебе це вийшло! Ти напрочуд добре справляєшся з усім, що в тебе на тарілці. Твоє повернення відбулося, і тепер ти знову піднімаєшся на вершину! Подивися, як ти змушуєш все відбуватися. Ніщо не може надовго зламати тебе.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Справедливість, перевернута

Ого, хто міг би подумати, що карма так скоро піднесе свою порцію уроків? Людина, яка, як ви думали, ніколи не отримає за заслугами, може бути спіймана на брехні та обмані. Ви ніколи не побажаєте нічого поганого своєму найлютішому ворогові, але, можливо, він сам напросився.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сіль Жезлов

Подивіться, ви є лідером у своїй галузі. Ви наполегливо працювали, щоб опинитися там, де ви зараз, і саме тому у вас все так добре. Ви ніколи не забудете, звідки прийшли. Що б не сталося, ви завжди залишитеся скромним та добрим.

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