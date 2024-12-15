Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 16 декабря, прошлое невозможно вернуть, но можно работать над лучшим будущим.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 16 декабря.

Гороскоп Таро на 16 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Луна

О, боже. Опять это чувство тоски? Вы можете почувствовать, что вам нужно поставить этих охранников высоко-высоко в небо, потому что кто-то показал вам их с той стороны, которую вы не ожидали увидеть. Когда у вас возникают проблемы с доверием, дайте себе необходимое пространство, чтобы почувствовать себя в безопасности. Может потребоваться время, чтобы проверить проблему и решить, находитесь ли вы там, где вам нужно быть, и с человеком, которому вы можете довериться.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Общение — ключ к успеху в отношениях. Чтобы достичь гармонии и равновесия, которых вы жаждете в своей любовной жизни и партнерских отношениях, начните с того, чтобы быть более открытыми и разговорчивыми. Обсуждайте темы напрямую. Когда это возможно, оставляйте место для исцеления, прощения и понимания. Помните, что взаимность — это улица с двусторонним движением. Если вы показываете, что открыты для обсуждения чего-либо, это дает возможность этому произойти.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Вы делаете слишком много. Вы взяли на себя больше обязанностей, чем должны были бы иметь в это время. Вам нужен перерыв, Близнецы. Всякий раз, когда вы перенапрягаетесь, вы оказываете медвежью услугу себе и другим. Подумайте о том, что действительно нужно сделать и кто действительно несет ответственность. Затем сосредоточьтесь на своей части и делегируйте остальное.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

Не расстраивайтесь без доказательств наличия проблемы. Вы можете услышать слух, который касается вас, и благодарность за то, что кто-то ударил вас в спину, может вызвать у вас реакцию. Прежде чем делать поспешные выводы, спросите, что происходит. Найдите факс, а затем решите, что делать дальше, основываясь на полученной информации.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Вы преодолеваете текущую финансовую неудачу. Деньги, которые вам нужны, начнут поступать медленно, но это будет началом вашего полного выздоровления. Продолжайте усердно работать и не забывайте, что за трудными временами часто следуют прекрасные времена. Ваши уроки помогают вам ценить вашу удачу в будущем

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Колесница

Держись. Ты пережил трудные времена, но ты пережил и худшие. Все внутри тебя говорит продолжать. Не сдавайся сейчас, когда ты так близка к достижению своей цели. Тебе может казаться, что ты не можешь идти дальше, но правда в том, что ты можешь... и ты будешь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Звезда

Вселенная всегда рядом, чтобы направлять вас, но за дар ее мудрости приходится платить небольшую цену. То, что вы получаете от вселенной, вы также должны делиться с другими. Возможность научить других тому, чему вы научились, помогает вам оставаться скромными и приземленными.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Жизнь порой может быть забавной. Ожидаешь одно, а получаешь другое. Узнаешь, что можешь сделать то, что, как ты думал, не можешь. На самом деле, дело не в том, что ты не можешь измениться, когда нужно, но это потребует корректировки твоего мышления.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Паж Кубков

Ну, гаечный ключ в течение дня может многое сбить с толку, но это не должно повредить вашему отношению. У вас оптимистичный взгляд на жизнь. В конце дня важно то, как хорошо вы относились к себе и как вы позволяли вещам в жизни обращаться с вами.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Туз Жезлов

Ура, у тебя это получилось! Ты удивительно хорошо справляешься со всем, что у тебя на тарелке. Твое возвращение состоялось, и теперь ты снова поднимаешься на вершину! Посмотри, как ты заставляешь все происходить. Ничто не может надолго тебя сломить.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Ого, кто бы мог подумать, что карма так скоро преподнесет свою порцию уроков? Человек, который, как вы думали, никогда не получит по заслугам, может быть пойман на лжи и обмане. Вы никогда не пожелаете ничего плохого своему злейшему врагу, но, возможно, он сам напросился.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Жезлов

Посмотрите, вы лидер в своей отрасли. Вы упорно трудились, чтобы оказаться там, где вы сейчас, и именно поэтому у вас все так хорошо. Вы никогда не забудете, откуда вы пришли. Что бы ни случилось, вы всегда останетесь скромным и добрым.

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