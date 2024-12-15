Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 16 декабря.
Гороскоп Таро на 16 декабря для всех знаков Зодиака:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Луна
О, боже. Опять это чувство тоски? Вы можете почувствовать, что вам нужно поставить этих охранников высоко-высоко в небо, потому что кто-то показал вам их с той стороны, которую вы не ожидали увидеть. Когда у вас возникают проблемы с доверием, дайте себе необходимое пространство, чтобы почувствовать себя в безопасности. Может потребоваться время, чтобы проверить проблему и решить, находитесь ли вы там, где вам нужно быть, и с человеком, которому вы можете довериться.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая
Общение — ключ к успеху в отношениях. Чтобы достичь гармонии и равновесия, которых вы жаждете в своей любовной жизни и партнерских отношениях, начните с того, чтобы быть более открытыми и разговорчивыми. Обсуждайте темы напрямую. Когда это возможно, оставляйте место для исцеления, прощения и понимания. Помните, что взаимность — это улица с двусторонним движением. Если вы показываете, что открыты для обсуждения чего-либо, это дает возможность этому произойти.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая
Вы делаете слишком много. Вы взяли на себя больше обязанностей, чем должны были бы иметь в это время. Вам нужен перерыв, Близнецы. Всякий раз, когда вы перенапрягаетесь, вы оказываете медвежью услугу себе и другим. Подумайте о том, что действительно нужно сделать и кто действительно несет ответственность. Затем сосредоточьтесь на своей части и делегируйте остальное.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая
Не расстраивайтесь без доказательств наличия проблемы. Вы можете услышать слух, который касается вас, и благодарность за то, что кто-то ударил вас в спину, может вызвать у вас реакцию. Прежде чем делать поспешные выводы, спросите, что происходит. Найдите факс, а затем решите, что делать дальше, основываясь на полученной информации.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая
Вы преодолеваете текущую финансовую неудачу. Деньги, которые вам нужны, начнут поступать медленно, но это будет началом вашего полного выздоровления. Продолжайте усердно работать и не забывайте, что за трудными временами часто следуют прекрасные времена. Ваши уроки помогают вам ценить вашу удачу в будущем
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Колесница
Держись. Ты пережил трудные времена, но ты пережил и худшие. Все внутри тебя говорит продолжать. Не сдавайся сейчас, когда ты так близка к достижению своей цели. Тебе может казаться, что ты не можешь идти дальше, но правда в том, что ты можешь... и ты будешь.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Звезда
Вселенная всегда рядом, чтобы направлять вас, но за дар ее мудрости приходится платить небольшую цену. То, что вы получаете от вселенной, вы также должны делиться с другими. Возможность научить других тому, чему вы научились, помогает вам оставаться скромными и приземленными.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая
Жизнь порой может быть забавной. Ожидаешь одно, а получаешь другое. Узнаешь, что можешь сделать то, что, как ты думал, не можешь. На самом деле, дело не в том, что ты не можешь измениться, когда нужно, но это потребует корректировки твоего мышления.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Паж Кубков
Ну, гаечный ключ в течение дня может многое сбить с толку, но это не должно повредить вашему отношению. У вас оптимистичный взгляд на жизнь. В конце дня важно то, как хорошо вы относились к себе и как вы позволяли вещам в жизни обращаться с вами.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Туз Жезлов
Ура, у тебя это получилось! Ты удивительно хорошо справляешься со всем, что у тебя на тарелке. Твое возвращение состоялось, и теперь ты снова поднимаешься на вершину! Посмотри, как ты заставляешь все происходить. Ничто не может надолго тебя сломить.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Справедливость, перевернутая
Ого, кто бы мог подумать, что карма так скоро преподнесет свою порцию уроков? Человек, который, как вы думали, никогда не получит по заслугам, может быть пойман на лжи и обмане. Вы никогда не пожелаете ничего плохого своему злейшему врагу, но, возможно, он сам напросился.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Туз Жезлов
Посмотрите, вы лидер в своей отрасли. Вы упорно трудились, чтобы оказаться там, где вы сейчас, и именно поэтому у вас все так хорошо. Вы никогда не забудете, откуда вы пришли. Что бы ни случилось, вы всегда останетесь скромным и добрым.
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