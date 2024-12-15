У ПриватБанку пояснили, що такі заходи вживаються для забезпечення безпеки клієнтів і збереження їх коштів.

ПриватБанк пояснив, чому іноді відмовляє в онлайн-платежах і вимагає додаткового введення ПІН-коду, а також розповів, як клієнти можуть самостійно розблокувати свої транзакції.

Таку ситуацію описала одна з клієнток ПриватБанку на порталі "Мінфін", коли при спробі купити товар, банк вимагав введення ПІН-коду, навіть після того, як клієнтка підтвердила операцію через СМС.

Клієнтка ПриватБанку також повідомила, що не змогла зв’язатися з банком для вирішення проблеми, а доступ до її аплікації був заблокований.

"Прийшло повідомлення, що треба підтвердити СМС, я все зробила, надіслала код, а вони мені пишуть, що картка буде заблокована! І все це, хоча код був вірний! Потім вони ще кілька кодів почали вимагати, і на цьому не зупинилися — тепер хочуть підтвердження пін-коду, яким я ніколи не користувалася! Я ж карткою завжди онлайн розраховувалась! Я намагалась зв’язатися з ними, але це просто неможливо! Вхід в аплікацію заблокували і вимагають пін, який я не знаю!", — йдеться у дописі.

У ПриватБанку пояснили, що такі заходи вживаються для забезпечення безпеки клієнтів і збереження їх коштів. Якщо система виявляє підозрілу активність або ризикову торгову точку, платіж зупиняється до тих пір, поки клієнт не підтвердить, що операція дійсно є його ініціативою.

Якщо ж клієнт впевнений у безпеці сайту, він може самостійно розблокувати платіж. Для цього потрібно заповнити форму на сайті банку, вказавши номер телефону для розблокування. Після обробки заявки, платіж можна буде виконати повторно.

Також можна отримати ПІН-код таким чином: відправити смс-повідомлення з текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинські букви, 1234 — останні чотири цифри особистої картки). Після цього надійде відповідь від банку з новим PIN-кодом.

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