В ПриватБанке пояснили, что подобные меры предпринимаются для обеспечения безопасности клиентов и сохранения их средств.

ПриватБанк объяснил, почему иногда отказывает в онлайн-платежах и требует дополнительного ввода ПИН-кода, а также рассказал, как клиенты могут самостоятельно разблокировать свои транзакции.

Такую ситуацию описала одна из клиенток ПриватБанка на портале "Минфин", когда при попытке купить товар, банк требовал введения ПИН-кода даже после того, как клиентка подтвердила операцию через СМС.

Клиентка ПриватБанка также сообщила, что не смогла связаться с банком для решения проблемы, а доступ к ее аппликации был заблокирован.

"Пришло сообщение, что нужно подтвердить СМС, я все сделала, послала код, а они мне пишут, что карточка будет заблокирована! И все это, хотя код был верен! Потом они еще несколько кодов потребовали, и на этом не остановились — теперь хотят подтверждение пин-кода, которым я никогда не пользовалась! Я же картой всегда онлайн рассчитывалась! невозможно! Вход в аппликацию заблокировали и требуют пен, который я не знаю!", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке объяснили, что такие меры предпринимаются для обеспечения безопасности клиентов и сохранения их средств.

Если клиент уверен в безопасности сайта, он может самостоятельно разблокировать платеж. Для этого нужно заполнить форму на сайте банка, указав номер телефона для разблокировки. После обработки заявки платеж можно будет выполнить повторно.

Также можно получить ПИН-код следующим образом: отправить смс-сообщение с текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинские буквы, 1234 — последние четыре цифры личной карты). После этого придет ответ от банка с новым PIN-кодом.

Последние новости Украины:

С карты ПриватБанка банкомат списал деньги, но не выдал их: в банке уточнили важные детали.

ПриватБанк обнуляет кредитные лимиты украинцев не дав никаких объяснений: ответ банка.

ПриватБанк блокирует без предупреждения банковские карты украинцев: распространенные причины.