Українське законодавство передбачає додаткові пільги для пенсіонерів, щоб полегшити їхнє життя на пенсії.

У 2025 році українські пенсіонери зможуть отримати різноманітні форми соціальної підтримки, зокрема, допомогу від міжнародних організацій, доплати до пенсії та інші надбавки.

Стало відомо, які види допомоги отримуватимуть українські пенсіонери в 2025 році.

Однією з таких форм підтримки є виплати від ООН. Цю допомогу отримуватимуть пенсіонери, які мешкають в зонах бойових дій і мають пенсію не більше 3 250 гривень. Також на доплати зможуть розраховувати самотні пенсіонери старше 80 років.

Окрім того, буде введена соціальна пенсія для тих, хто не має достатнього страхового стажу. Її розмір визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом та середнім доходом сім’ї.

Пенсійний вік в Україні залежатиме від наявного страхового стажу:

у 60 років — при мінімум 31 році стажу;

у 63 роки — при 21 році стажу;

у 65 років — при наявності 15 років стажу. Якщо стаж менший за 15 років, пенсіонер зможе розраховувати лише на соціальну пенсію.

Законодавство також передбачає додаткові пільги для пенсіонерів, що мають на меті полегшити їхнє життя на пенсії. Основні види допомоги включають:

Безкоштовний проїзд : пенсіонери можуть користуватися пільгами на безкоштовний проїзд в деяких видах міського транспорту, а також в приміських електричках.

Юридична допомога : для пенсіонерів передбачено безкоштовну або значно здешевлену юридичну підтримку для вирішення правових питань.

Звільнення від оплати за житлово-комунальні послуги : частина пенсіонерів, особливо з сільської місцевості або певних професій, може бути звільнена від плати за ЖКП.

Субсидії: пенсіонери можуть подати заявку на отримання субсидії, що дозволить зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг.

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