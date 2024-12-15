Українці, які мають паспорти-книжки, зобов'язані оновлювати фото в документах у певні вікові періоди, інакше паспорт стане недійсним.
Про це нагадала Державна міграційна служба. Там повідомили, що за несвоєчасне оновлення може бути накладено штраф.
Згідно з чинними правилами, фото в паспортах старого зразка (1994 року) слід оновлювати при досягненні 25 та 45 років. Оновити фото або отримати новий ID-паспорт потрібно протягом 30 днів з моменту досягнення цих вікових меж. В іншому випадку, згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовуються такі санкції:
- за перше порушення — попередження;
- за повторне порушення протягом року — штраф від 17 до 51 гривні.
Проте на період воєнного стану штрафи не накладаються. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202. Згідно з цією постановою, громадяни мають оновити фото в паспортах протягом 30 днів після закінчення або скасування воєнного стану.
Нагадаємо, з 7 жовтня 2024 року в Україні вступили в силу нові тарифи на паспортно-міграційні послуги. Оновлені ціни виглядають наступним чином:
- оформлення внутрішнього паспорта громадянина України та закордонного паспорта — 650 грн;
- оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства (посвідки на тимчасове або постійне проживання та інші документи, що підтверджують легальність перебування) — 1250 грн;
- обмін посвідчення водія — 950 грн;
- обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;
- проставлення апостиля — 650 грн.
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