Така норма в Україні визначена законодавством, і на це відводиться один місяць.

Українці, які мають паспорти-книжки, зобов'язані оновлювати фото в документах у певні вікові періоди, інакше паспорт стане недійсним.

Про це нагадала Державна міграційна служба. Там повідомили, що за несвоєчасне оновлення може бути накладено штраф.

Згідно з чинними правилами, фото в паспортах старого зразка (1994 року) слід оновлювати при досягненні 25 та 45 років. Оновити фото або отримати новий ID-паспорт потрібно протягом 30 днів з моменту досягнення цих вікових меж. В іншому випадку, згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовуються такі санкції:

за перше порушення — попередження;

за повторне порушення протягом року — штраф від 17 до 51 гривні.

Проте на період воєнного стану штрафи не накладаються. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202. Згідно з цією постановою, громадяни мають оновити фото в паспортах протягом 30 днів після закінчення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, з 7 жовтня 2024 року в Україні вступили в силу нові тарифи на паспортно-міграційні послуги. Оновлені ціни виглядають наступним чином:

оформлення внутрішнього паспорта громадянина України та закордонного паспорта — 650 грн;

оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства (посвідки на тимчасове або постійне проживання та інші документи, що підтверджують легальність перебування) — 1250 грн;

обмін посвідчення водія — 950 грн;

обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн;

проставлення апостиля — 650 грн.

Останні новини України:

Штраф до 85 тисяч гривень: в Україні почала діяти сезонна заборона.

Доведеться платити подвійний штраф: українців попередили, як не переплачувати за порушення ПДР.

Українцям нагадали, коли можна отримати штраф за неправильне скло: можна оскаржити рішення в суді.