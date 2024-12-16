Гороскоп Таро по одній карті для кожного зодіаку знак на 17 грудня. Ми бачимо речі такими, якими вони є, і це добре!

Представляємо вам гороскоп Таро для вашого знаку зодіаку на 17 грудня , ось що карти говорять про ваш день.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 17 грудня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сила, перевернута

Не дійте у гніві. Коли ви засмучені, може бути дуже легко випустити пару. Замість того, щоб зосереджуватися на речах, які можна зробити в офісі, подумайте про свої потреби та заплануйте надсилання електронного листа або призначення дати та часу.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: пара пентаклів

Ну, останнім часом все здається неясним. Ти не знаєш, чи хочеш ти рухатися вперед із проектом. Ти не знаєш, чи потрібно тобі повертатися до школи взимку. Багато всього відбувається, і це засмучує, але це також справжнє дорослішання.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Шістка Кубків

Озиратись назад у часі – це таке кумедне заняття. Сьогодні увечері у вас трохи ностальгійний настрій. Саме час дістати фотоальбоми і згадати, коли життя було іншим, ніж зараз. Усі змінилися.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Помірність, перевернута

Уф. Нетерпіння може показати свою потворну голову і очевидно, що зараз у вас немає холоду. Зробіть глибокий вдих та переосмисліть свої цілі та завдання на цей день. Ви можете вибрати своє ставлення навіть якщо не можете визначитися з правильним шляхом. Будьте тією людиною, яка проходить зайву милю.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов

Ви справді вдячні. Ви пам'ятаєте, яке це не мати, і тепер, коли ви досягли точки у своєму житті, де ви можете бути корисні часом або своїми ресурсами, ви хочете це зробити. Ви даєте від серця подяки, і це видно.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Суд

Подивіться на власні системи цінностей. У вашому житті зараз відбувається багато важливих речей. Тому, звичайно, ви хочете рівнятися на людей, які відповідають вашій енергії. Не погоджуйтесь на дружбу, яка залишає вас у підвішеному стані або змушує вас хотіти чи потребувати. Вибирайте людей, які дають вам стільки, скільки ви даєте їм, а іноді навіть більше.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Ієрофант, перевернута

Чому хтось дивитиметься на вас зверхньо і на те, як ви робите, тільки тому, що ви відрізняєтеся від них? Для вас це немає сенсу, тому що ви не такий. Але людина у вашому житті може показати, наскільки вона засуджує, тому зверніть увагу на її дії.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Сила у числі. Коли ваша родина та друзі об'єднуються, мало що ви не можете зробити. Ви можете досягти великих цілей разом, тому що ви команда.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Ти багато робиш, Стрілець. Насправді ти робиш набагато більше, ніж тобі належить останнім часом. Одна з причин, через яку ти так готовий нести більше, ніж можеш, полягає в тому, що ти глибоко дбаєш про когось. Ти хочеш бути поруч із ним у цей час потреби, і ти це робиш.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Кубків

О, Козеріг. Здається, ти привернув увагу когось особливого. Вони знаходять тебе привабливою, і хоча ця людина може бути не «твоїм типом», це не має значення. Вони дуже щасливі любити тебе через роман. Ти змушуєш їхнє серце завмирати.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Маг

Подивіться на себе. Вам не подобається привертати до себе увагу. Але той факт, що ви займаєтеся спортом, привабливий, і інші це зрозуміють. Настав час досліджувати свою книгу, свої можливості та свої цілі.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сонце

Що б не трапилося, ми відтягували цей момент, але тепер, коли він настав, ми готові насолоджуватися кожною хвилиною, яку можемо собі емоційно дозволити.

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