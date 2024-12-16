Представляем вам гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 17 декабря, вот что карты говорят о вашем дне.
Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 17 декабря.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Сила, перевернутая
Не действуйте в гневе. Когда вы расстроены, может быть очень легко выпустить пар. Вместо того чтобы сосредотачиваться на вещах, которые можно сделать в офисе, подумайте о своих потребностях и запланируйте отправку электронного письма или назначение даты и времени.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Двойка Пентаклей
Ну, в последнее время все кажется неясным. Ты не знаешь, хочешь ли ты двигаться вперед с проектом. Ты не знаешь, нужно ли тебе возвращаться в школу зимой. Много всего происходит, и это расстраивает, но это также и настоящее взросление.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Шестерка Кубков
Оглядываться назад во времени — это такое забавное занятие. Сегодня вечером у вас немного ностальгическое настроение. Самое время достать фотоальбомы и вспомнить, когда жизнь была иной, чем сейчас. Все изменились.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Умеренность, перевернутая
Уф. Нетерпение может показать свою уродливую голову, и очевидно, что сейчас у вас нет холода. Сделайте глубокий вдох и переосмыслите свои цели и задачи на этот день. Вы можете выбрать свое отношение, даже если не можете определиться с правильным путем. Будьте тем человеком, который проходит лишнюю милю.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Четверка Жезлов
Вы действительно благодарны. Вы помните, каково это — не иметь, и теперь, когда вы достигли точки в своей жизни, где вы можете быть полезны временем или своими ресурсами, вы хотите это сделать. Вы даете от сердца благодарности, и это видно.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Суд
Посмотрите на свои собственные системы ценностей. В вашей жизни сейчас происходит много важных вещей. Поэтому, конечно, вы хотите равняться на людей, которые соответствуют вашей энергии. Не соглашайтесь на дружбу, которая оставляет вас в подвешенном состоянии или заставляет вас хотеть или нуждаться. Выбирайте людей, которые дают вам столько же, сколько вы даете им, а иногда даже больше.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Иерофант, перевернутая
Почему кто-то будет смотреть на вас свысока и на то, как вы поступаете, только потому, что вы отличаетесь от них? Для вас это не имеет смысла, потому что вы не такой. Но человек в вашей жизни может показать, насколько он осуждающий, поэтому обратите внимание на его действия.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Десятка Пентаклей
Сила в числе. Когда ваша семья и друзья объединяются, мало что вы не можете сделать. Вы способны достичь великих целей вместе, потому что вы команда.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Десятка Жезлов
Ты много делаешь, Стрелец. На самом деле, ты делаешь гораздо больше, чем тебе положено в последнее время. Одна из причин, по которой ты так готов нести больше, чем можешь, заключается в том, что ты глубоко заботишься о ком-то. Ты хочешь быть рядом с ним в это время нужды, и ты это делаешь.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Двойка Кубков
О, Козерог. Кажется, ты привлек внимание кого-то особенного. Они находят тебя привлекательным, и хотя этот человек может быть не «твоим типом», это не имеет значения. Они совершенно счастливы обожать тебя из-за романа. Ты заставляешь их сердце замирать.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Маг
Посмотрите на себя. Вам не нравится привлекать к себе внимание. Но тот факт, что вы занимаетесь спортом, заманчив, и другие это поймут. Пришло время исследовать свою книгу, свои возможности и свои цели.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Солнце
Что бы ни случилось, мы оттягивали этот момент, но теперь, когда он настал, мы готовы наслаждаться каждой минутой, которую можем себе эмоционально позволить.
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