Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 17 декабря. Мы видим вещи такими, какие они есть, и это хорошо!

Представляем вам гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 17 декабря, вот что карты говорят о вашем дне.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 17 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Не действуйте в гневе. Когда вы расстроены, может быть очень легко выпустить пар. Вместо того чтобы сосредотачиваться на вещах, которые можно сделать в офисе, подумайте о своих потребностях и запланируйте отправку электронного письма или назначение даты и времени.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Ну, в последнее время все кажется неясным. Ты не знаешь, хочешь ли ты двигаться вперед с проектом. Ты не знаешь, нужно ли тебе возвращаться в школу зимой. Много всего происходит, и это расстраивает, но это также и настоящее взросление.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Оглядываться назад во времени — это такое забавное занятие. Сегодня вечером у вас немного ностальгическое настроение. Самое время достать фотоальбомы и вспомнить, когда жизнь была иной, чем сейчас. Все изменились.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Уф. Нетерпение может показать свою уродливую голову, и очевидно, что сейчас у вас нет холода. Сделайте глубокий вдох и переосмыслите свои цели и задачи на этот день. Вы можете выбрать свое отношение, даже если не можете определиться с правильным путем. Будьте тем человеком, который проходит лишнюю милю.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вы действительно благодарны. Вы помните, каково это — не иметь, и теперь, когда вы достигли точки в своей жизни, где вы можете быть полезны временем или своими ресурсами, вы хотите это сделать. Вы даете от сердца благодарности, и это видно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Суд

Посмотрите на свои собственные системы ценностей. В вашей жизни сейчас происходит много важных вещей. Поэтому, конечно, вы хотите равняться на людей, которые соответствуют вашей энергии. Не соглашайтесь на дружбу, которая оставляет вас в подвешенном состоянии или заставляет вас хотеть или нуждаться. Выбирайте людей, которые дают вам столько же, сколько вы даете им, а иногда даже больше.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Почему кто-то будет смотреть на вас свысока и на то, как вы поступаете, только потому, что вы отличаетесь от них? Для вас это не имеет смысла, потому что вы не такой. Но человек в вашей жизни может показать, насколько он осуждающий, поэтому обратите внимание на его действия.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Сила в числе. Когда ваша семья и друзья объединяются, мало что вы не можете сделать. Вы способны достичь великих целей вместе, потому что вы команда.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Ты много делаешь, Стрелец. На самом деле, ты делаешь гораздо больше, чем тебе положено в последнее время. Одна из причин, по которой ты так готов нести больше, чем можешь, заключается в том, что ты глубоко заботишься о ком-то. Ты хочешь быть рядом с ним в это время нужды, и ты это делаешь.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Кубков

О, Козерог. Кажется, ты привлек внимание кого-то особенного. Они находят тебя привлекательным, и хотя этот человек может быть не «твоим типом», это не имеет значения. Они совершенно счастливы обожать тебя из-за романа. Ты заставляешь их сердце замирать.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Маг

Посмотрите на себя. Вам не нравится привлекать к себе внимание. Но тот факт, что вы занимаетесь спортом, заманчив, и другие это поймут. Пришло время исследовать свою книгу, свои возможности и свои цели.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Солнце

Что бы ни случилось, мы оттягивали этот момент, но теперь, когда он настал, мы готовы наслаждаться каждой минутой, которую можем себе эмоционально позволить.

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