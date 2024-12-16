Якщо у клієнта немає валютної картки, її можна швидко оформити онлайн.

Обмін валют у 2024 році в Ощадбанку можливий як у відділеннях банку, так і через мобільний застосунок "Мобільний Ощад".

Про це зазначає голова правління банку Сергій Наумов в Telegram.

Громадяни мають врахувати, що в Україні діють обмеження на валютні операції. Мінімальна сума для обміну становить 500 гривень (в еквіваленті). Максимальна сума для купівлі валюти не перевищує 50 тисяч гривень, а для продажу — 100 тисяч доларів США або євро.

Для здійснення обміну валюти через мобільний застосунок клієнт повинен мати дві активні картки: гривневу та валютну (USD/EUR). Картки мають бути відкритими в одній області. Якщо у клієнта немає валютної картки, її можна швидко оформити онлайн. Для цього перейдіть у розділ «Мої можливості», виберіть пункт «Замовити картку», знайдіть продукт «Моя картка — Цифрова» та оберіть валюту рахунку.Після цього валютна картка з’явиться в переліку продуктів.

Щоб обміняти кошти між картками, відкритими в різних валютах, слід зайти в розділ «Платежі» мобільного застосунку, вибрати пункт «Обмін валют», вказати гроші для списання та оплати для зарахування, зазначити суму операції та підтвердити її.

Курс обміну можна переглянути в розділі "Ще" мобільного застосунку. Ощадбанк пропонує клієнтам сучасні та зручні інструменти для обміну валюти, враховуючи чинні обмеження.

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