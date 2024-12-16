Если у клиента нет валютной карты, то ее можно быстро оформить онлайн.

Обмен валют в 2024 году в Ощадбанке возможен как в отделениях банка, так и через мобильное приложение "Мобильный Сбер".

Об этом отмечает глава правления банка Сергей Наумов в Telegram.

Граждане должны учесть, что в Украине действуют ограничения на валютные операции. Минимальная сумма для обмена составляет 500 гривен (в эквиваленте).

Для осуществления обмена валюты через мобильное приложение клиент должен иметь две активные карты: гривневую и валютную (USD/EUR). Карты должны быть открыты в одной области. Если у клиента нет валютной карты, то ее можно быстро оформить онлайн. Для этого перейдите в раздел «Мои возможности», выберите пункт «Заказать карту», ​​найдите продукт «Моя карта — Цифровая» и выберите валюту счета. После этого валютная карта появится в списке продуктов.

Чтобы обменять средства между картами, открытыми в разных валютах, следует зайти в раздел «Платежи» мобильного приложения, выбрать пункт «Обмен валют», указать деньги для списания и оплаты для зачисления, указать сумму сделки и подтвердить ее.

Курс обмена можно просмотреть в разделе "Еще" мобильного приложения. Ощадбанк предлагает клиентам современные и удобные инструменты обмена валюты, учитывая действующие ограничения.

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