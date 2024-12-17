Ніколи не існує гарантії, що якийсь певний знак Зодіаку вам брехатиме (або що інші знаки не будуть цього робити), але якщо подумати про схильності кожного знака, то саме ці з найбільшою ймовірністю виявляться патологічними брехунами.

Які знаки Зодіаку часто дурять:

Перше місце у списку «найімовірніше брешуть» посідають Близнюки — що, можливо, нікого не здивує. Відомі своєю «двоособистістю» близнюки зодіаку вже мають репутацію тіньових, ненадійних чи брехливих людей.

Постарайтеся не приймати це на свій рахунок. Близнюки рідко бувають мстивими, мстивими чи зневажливими - вони просто відомі своїми польотами фантазії. Як і повітряна стихія, пов'язана з цим знаком, Близнюки «парять у повітрі», так би мовити. Вони креативні і винахідливі і набагато схильніші говорити багато невинної брехні, ніж одну велику катастрофічну брехню.

Вважайте це просто частиною того, ким вони є. Зазвичай вони не мають на увазі нічого поганого, і наприкінці дня вони хочуть, щоб все було легко та весело – ось чому вони зазвичай брешуть.

На другому місці у нас не хто інший, як таємничий Скорпіон. Хоча ці сильні та різкі люди неймовірно віддані та глибокі, вони також дещо параноїдальні та відомі своїми контролюючими тенденціями. І як ми всі знаємо, люди готові робити жахливі речі, наприклад, брехати, щоб зберегти своє почуття контролю.

І, нарешті, на 3 місці у нас Терези. Якщо ви здивовані, побачивши в цьому списку чарівних і дипломатичних Терезів, майте на увазі, що іноді потрібна одна або дві брехні, щоб «зберегти світ» на поверхні.

Терези дійсно ставлять гармонію на перше місце настільки, що стають угодниками людей, зрештою. Тож якщо у них немає чесної відповіді, яка сподобається всім?

Можете посперечатися, вони вигадають нечесну відповідь. Хоча вони можуть почуватися винними через це, одна із слабкостей Терезів — бажання подобатися, тому вони швидше збрешуть і збережуть свій статус, ніж скажуть правду і будуть відкинуті.

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