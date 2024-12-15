Після запровадження пенсійної реформи жодних додаткових обмежень для виходу на пенсію не буде.

Пенсійна реформа в Україні має на меті усунення частини дисбалансів у солідарній пенсійній системі - в Україні в межах пенсійної реформи планується внести зміни до правил виходу на пенсію.

Про це повідомили українські ЗМІ.

Зокрема, скасують вимогу про наявність мінімум 15 років стажу для отримання пенсії. Замість цього пенсію можна буде отримати за умовами, що стосуються кількості набраних балів. Це означає, що навіть якщо стаж буде меншим за 15 років, але заробітна плата достатньо висока, пенсія все одно буде доступна.

Після впровадження пенсійної реформи жодних додаткових обмежень для виходу на пенсію не буде. З 1 січня 2028 року пенсія стане доступною незалежно від віку, за умови наявності 40 років стажу. Крім того, якщо наразі пенсія недоступна для тих, хто має менше 15 років стажу навіть у 65 років, то за новими правилами буде можливість виходу на пенсію з меншим стажем, за умови, що зарплата не є меншою за визначений рівень.

Згідно з новими правилами, мінімальні умови для виходу на пенсію в 65 років після впровадження реформи будуть виглядати наступним чином:

15 років стажу — будь-яка зарплата (але не менша за мінімальну).

14 років стажу — зарплата, що становить 85,7% від середньої (15,4 тис. грн станом на вересень 2024).

13 років стажу — зарплата на рівні 92,3% середньої (16,6 тис. грн станом на вересень 2024).

12 років стажу — зарплата, рівна середній (18 тис. грн станом на вересень 2024).

11 років стажу — зарплата на рівні 109% середньої (19,6 тис. грн станом на вересень 2024).

10 років стажу — зарплата в 1,2 рази вища за середню (21,6 тис. грн станом на вересень 2024).

9 років стажу — зарплата в 1,33 рази вища за середню (24 тис. грн станом на вересень 2024).

8 років стажу — зарплата в 1,5 рази вища за середню (27 тис. грн станом на вересень 2024).

7 років стажу — зарплата в 1,7 рази вища за середню (30,6 тис. грн станом на вересень 2024).

6 років стажу — зарплата в 2 рази вища за середню (36 тис. грн станом на вересень 2024).

5 років стажу — зарплата в 2,4 рази вища за середню (43,2 тис. грн станом на вересень 2024).

4 роки стажу — зарплата в 3 рази вища за середню (54 тис. грн станом на вересень 2024).

3 роки стажу — зарплата в 4 рази вища за середню (72 тис. грн станом на вересень 2024).

Пенсійна реформа в Україні має на меті усунення частини дисбалансів у солідарній пенсійній системі. Однак проблеми, накопичені за роки, важка демографічна ситуація, низькі зарплати та доходи в конвертах можуть ускладнити забезпечення українців справедливими пенсійними виплатами.

Джерело: OBOZ.UA.

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