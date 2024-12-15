Напередодні новорічних та різдвяних свят попит на продукти традиційно зростає - цьогоріч українцям доведеться значно більше віддати грошей, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", серед найдорожчих страв цього року будуть солоні огірки, помідори, квашена капуста, пісний борщ з квасолею, смажена картопля, смажена риба, вінегрет, вареники, кутя, узвар, а також свіжі овочі та фрукти. Так, цьогоріч вартість Різдвяного столу для українців складе 1365 гривень, що на 41% більше порівняно з 2023 роком.

Збільшення цін пояснюється економічними проблемами, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з розрахунками фахівців, пшенична кутя (950 грамів) коштуватиме 175,05 гривні. 200 грамів маку обійдуться у 68,5 гривні, волоські очищені горіхи — у 44,89 гривні, а 100 грамів ізюму — у 21,73 гривні.

Також повідомляється, що цьогоріч смажена риба коштуватиме 306,97 гривні, а для приготування пісного борщу (2,535 кг продуктів на 2 літри води) потрібно буде витратити 131,94 гривні. Салат "Вінегрет" (1,73 кг інгредієнтів) обійдеться в 67,75 гривні.

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