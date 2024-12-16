Казковий тиждень чекає на п'ять знаків зодіаку з 16 по 22 грудня 2024 року, дізнайтеся, кого назвали астрологи.

Перш ніж ми розглянемо гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня , ось загальні повідомлення для всіх на цей тиждень.

Деякі з вас також розуміють, що не обов'язково мовчати про свій досвід і що висловлювання своїх думок допомагає знайти саме те, що ви шукаєте.

Ми також маємо важливий астрологічний транзит 21 грудня. Сонце перейде зі Стрільця до Козерога, тим самим розпочавши сезон Козерога. Це також зимове сонцестояння у Північній півкулі, так що це час для святкування та прийняття святкового духу!

П'ять знаків зодіаку з гарними щотижневими гороскопами на 16–22 грудня 2024 року:

Діва

Найсумісніший знак зодіаку для Діви на цьому тижні: Овен

Найкращий день тижня для Діви: 22 грудня.

Діва, ваш гороскоп на цей тиждень присвячений дружбі, щедрості та любові. У першій половині спробуйте включити доброту у своє повсякденне життя, і ви зненацька виявите свої благословення. Деякі з вас також знаходять підтримку, коли вам потрібна.

Друга половина може бути для вас більш спірною, тому що Сонце переходить в Козерог і настає Сезон Козерога.

Овен

Найбільш сумісний знак зодіаку для Овна на цьому тижні: Інші Овни

Найкращий день тижня для Овна: 22 грудня.

Цього тижня ваш гороскоп присвячений тому, щоб навчитися довіряти своїм інстинктам і не дозволяти нікому принижувати те, чого ви досягли у житті. Це не змагання і не щурячі біги, оскільки така перспектива більше шкодить вам, ніж приносить користь.

Навіть у змагальних ситуаціях, таких як атлетика чи іспити, вам слід більше думати про свій прогрес і майбутні труднощі, щоб бути сприйнятливими до космічних благословень тут. Постарайтеся бути товариським у другій половині тижня, тому що це принесе вам нових друзів і свіже натхнення!

Риби

Найсумісніший знак зодіаку для риб на цьому тижні: Скорпіон

Найкращий день тижня для Риб: 22 грудня.

Риби, ваш гороскоп на цьому тижні присвячений мистецтву, освіті та тому, як ви можете використовувати поточні енергії та тенденції, щоб висловити щось глибоко особисте для вас. Незалежно від того, який у вас вид діяльності, зосередьтеся на тому, що ви відчуваєте, коли творите, що спрямовує вас до чогось незвичайного.

З Венерою у Водолії на вашому боці, поки ви робите свою частину, всесвіт теж зробить свою частину і принесе вам саме те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Ця енергія також допомагає виявлятися, тому прив'язка її до певних цілей теж може допомогти.

Стрілець

Найсумісніший знак зодіаку для Стрільця на цьому тижні: Риби

Найкращий день тижня для Стрільця: 19 грудня.

Стрілець, гороскоп на цей тиждень закликає вас дізнатися, що у вас на серці, і рухатися вперед із силою, впевненістю та особистою гордістю. У першій половині тижня ви матимете багато прозрінь, оскільки ви наближаєтеся до кінця сезону Стрільця. Ведення щоденника про свій досвід і збирання всієї мудрості допоможуть вам рухатися вперед.

Друга половина тижня в основному присвячена зміні сезонів зі Стрільця на Козерога та зимовому сонцестоянню. Тож нехай цей період стане для вас періодом свята та радості!

Козеріг

Найсумісніший знак зодіаку для Козерога на цьому тижні: Стрілець

Найкращий день тижня для Козерога: 17 грудня.

Козеріг, ваш гороскоп на цей тиждень дійсно хороший! Тим більше, у другій половині тижня, коли офіційно почнеться Сезон Козерога 21 грудня (в той же день, що й зимове сонцестояння), Вас також закликають бути більш усвідомленими у своїх діях і рішеннях у першій половині. тижня, що приведе вас до ваших благословень більш методично та ясно.

Постарайтеся розслабитися та відновити свою душу у другій половині. Це ваш момент, щоб сяяти та святкувати! Нехай це буде вашим шансом прийняти все, що всесвіт може вам запропонувати.

Читайте також:

Ворожіння в ніч на Андрія 2024 року: як можна дізнатися ім'я судженого.

Скільки часу є, щоб добігти до укриття: експерт розповів про ракетні обстріли ворога.

Графіки відключення світла тепер складаються по-новому: українцям роз'яснили, що змінилося.