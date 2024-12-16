Сказочная неделя ожидает пять знаков зодиака с 16 по 22 декабря 2024 года, узнайте, кого назвали астрологи.

Прежде чем мы рассмотрим гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря,вот общие сообщения для всех на эту неделю.

Некоторые из вас также понимают, что не обязательно молчать о своем опыте, и что высказывание своих мыслей помогает найти именно то, что вы ищете.

У нас также есть важный астрологический транзит 21 декабря. Солнце перейдет из Стрельца в Козерог, тем самым начав сезон Козерога. Это также зимнее солнцестояние в Северном полушарии, так что это время для празднования и принятия праздничного духа!

Пять знаков зодиака с очень хорошими еженедельными гороскопами на 16–22 декабря 2024 года:

Дева

Самый совместимый знак зодиака для Девы на этой неделе: Овен

Лучший день недели для Девы: 22 декабря.

Дева, ваш гороскоп на эту неделю посвящен дружбе, щедрости и любви. В первой половине попробуйте включить доброту в свою повседневную жизнь, и вы неожиданно обнаружите свои благословения. Некоторые из вас также находят поддержку, когда она вам нужна.

Вторая половина может быть для вас более спорной, так как Солнце переходит в Козерог и наступает Сезон Козерога. Постарайтесь заземлиться в это время и быть более интроспективным. Это поможет вам в грядущие дни, включая следующую неделю.

Овен

Наиболее совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Другие Овны

Лучший день недели для Овна: 22 декабря.

На этой неделе ваш гороскоп посвящен тому, чтобы научиться доверять своим инстинктам и не позволять никому принижать то, чего вы достигли в жизни. Это не соревнование и не крысиные бега, поскольку такая перспектива больше вредит вам, чем приносит пользу.

Даже в соревновательных ситуациях, таких как атлетика или экзамены, вам следует больше думать о своем прогрессе и предстоящих трудностях, чтобы быть восприимчивыми к космическим благословениям здесь. Постарайтесь быть более общительным во второй половине недели, так как это принесет вам новых друзей и свежее вдохновение!

Рыбы

Самый совместимый знак зодиака для Рыб на этой неделе: Скорпион

Лучший день недели для Рыб: 22 декабря.

Рыбы, ваш гороскоп на этой неделе посвящен искусству, образованию и тому, как вы можете использовать текущие энергии и тенденции, чтобы выразить что-то глубоко личное для вас. Независимо от того, какой у вас вид деятельности, сосредоточьтесь на том, что вы чувствуете, когда творите, что направляет вас к чему-то необычному.

С Венерой в Водолее на вашей стороне, пока вы делаете свою часть, вселенная тоже сделает свою часть и принесет вам именно то, что вам нужно, когда вам это нужно. Эта энергия также помогает вам проявляться, поэтому привязка ее к определенным целям тоже может помочь.

Стрелец

Самый совместимый знак зодиака для Стрельца на этой неделе: Рыбы

Лучший день недели для Стрельца: 19 декабря.

Стрелец, гороскоп на эту неделю призывает вас узнать, что у вас на сердце, и двигаться вперед с силой, уверенностью и личной гордостью. В первой половине недели у вас будет много прозрений, поскольку вы приближаетесь к концу сезона Стрельца. Ведение дневника о своем опыте и сбор всей мудрости помогут вам двигаться вперед.

Вторая половина недели в основном посвящена смене сезонов со Стрельца на Козерога и зимнему солнцестоянию. Так что пусть этот период станет для вас периодом праздника и радости!

Козерог

Самый совместимый знак зодиака для Козерога на этой неделе: Стрелец

Лучший день недели для Козерога: 17 декабря.

Козерог, ваш гороскоп на эту неделю действительно хорош! Тем более во второй половине недели, когда официально начнется Сезон Козерога 21 декабря (в тот же день, что и зимнее солнцестояние). Вас также призывают быть более осознанными в своих действиях и решениях в первой половине недели, что приведет вас к вашим благословениям более методично и ясно.

Постарайтесь расслабиться и восстановить свою душу во второй половине. Это ваш момент, чтобы сиять и праздновать! Пусть это будет вашим шансом принять все, что вселенная может вам предложить.

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