Прибавки для пенсионеров начисляются автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за их получением.

Уряд України продовжує виплачувати вікові надбавки до пенсій, ініційовані президентом - програма стосується пенсіонерів старших за 70 років і діє по всій країні.

Подробиці повідомили у ПФУ.

Надбавки для пенсіонерів нараховуються автоматично, тому пенсіонерам не потрібно звертатися для їх отримання. Виплати починаються з дня досягнення певного віку, а не з початку календарного місяця. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 6 вересня, надбавка нараховується з цієї дати. У вересні вона буде частковою, а з жовтня — повною.

Щомісячні доплати до пенсійних виплат залежать від віку українських пенсіонерів:

80 років і більше — до 570 гривень (встановлено у 2020 році, підвищено після індексації у 2022 році).

75–79 років — 456 гривень (запроваджено у 2021 році з 400 гривень, підвищено у 2022 році).

70–74 роки — 300 гривень (почали виплачувати у 2022 році).

Важливо знати, що доплати отримують тільки ті пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривень.

Індексація пенсій у 2023 та 2024 роках не вплинула на розмір цих надбавок, і вони залишились на попередньому рівні - тобто їхній розмір не підвищували. Програма спрямована на підтримку літніх громадян в умовах складної економічної ситуації, забезпечуючи їм додаткову фінансову допомогу.

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