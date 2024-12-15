Мешканка Сумської області стала жертвою шахрайської схеми, втративши майже 100 тисяч гривень.

Як інформує поліція Сумщини, жінка отримала дзвінок від невідомого чоловіка, який заявив, що вона виграла 200 тисяч доларів. Щоб отримати "приз", їй потрібно було сплатити певну суму для "конвертації виграшу".

Жінка здійснила кілька грошових переказів на загальну суму 98 тисяч гривень. Однак згодом вона зрозуміла, що стала жертвою обману, і звернулася до правоохоронців. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про шахрайство.

У поліції вкотре наголошують на необхідності бути уважними під час спілкування з незнайомими людьми, які обіцяють легкі гроші чи великі виграші.

Раніше Politeka також писала, що на Харківщині судили шахрая, який вкрав телефон, замінивши його муляжем. Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Чоловік замовив мобільний телефон через платформу OLX і вказав не свої дані, а при отриманні товару підмінив оригінальний пристрій на підготовлений макет. Детальніше про цей випадок - читайте за посиланням.

Також Politeka писала про те, що з 2 грудня в Україні розпочалися перевірки лісових масивів і точок продажу новорічних ялинок - за порушення може чекати на українців доволі великий штраф.

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