Компанії можуть встановлювати додаткові умови для отримання премії, наприклад, вимоги до стажу або виробничих результатів.

У багатьох українських компаніях працівникам виплачують 13-ту зарплату як додаткову винагороду наприкінці року, проте питання, хто має право на цю виплату та в якому розмірі, залишається актуальним.

Згідно з українським законодавством, 13-та зарплата може бути передбачена внутрішніми документами підприємства, такими як колективний договір чи Положення про оплату праці.

Якщо колективного договору немає, рішення про премії мають узгоджені з профспілками чи іншими представниками трудового колективу.

Отримання 13-ї зарплати залежить від:

кваліфікації працівника;

результатів його роботи;

фінансових можливостей роботодавця.

Як розраховується премія?

Зазвичай 13-та зарплата виплачується наприкінці року і може бути фіксованою сумою або відсотком від основної зарплати. Її розмір розраховується пропорційно відпрацьованому часу, якщо працівник перебував у відпустці, лікарняному чи відрядженні.

Компанії можуть встановлювати додаткові умови для отримання премії, наприклад, вимоги до стажу або виробничих результатів. Порушення дисципліни чи незадовільна робота може стати основою для скасування виплати.

Чи оподатковується 13-та зарплата?

Так, 13-та зарплата підлягає оподаткуванню за ПДФО та ЄСВ. Винагорода враховується в місяць виплати, але обмежується встановленим законом максимальним розміром бази для ЄСВ.

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