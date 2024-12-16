Компании могут устанавливать дополнительные условия для получения премии, например требования к стажу или производственным результатам.

Во многих украинских компаниях работникам выплачивают 13 зарплату как дополнительное вознаграждение в конце года, однако вопрос, кто имеет право на эту выплату и в каком размере, остается актуальным.

Согласно украинскому законодательству , 13-я зарплата может быть предусмотрена внутренними документами предприятия, такими как коллективный договор или Положение об оплате труда.

Если коллективного договора нет, решения о премиях должны быть согласованы с профсоюзами или другими представителями трудового коллектива.

Получение 13-й зарплаты зависит от:

квалификации работника;

результатов его работы;

финансовых возможностей работодателя

Как рассчитывается премия?

Обычно 13 зарплата выплачивается в конце года и может быть фиксированной суммой или процентом от основной зарплаты. Ее размер рассчитывается пропорционально отработанному времени, если работник находился в отпуске, больничной или командировочной.

Компании могут устанавливать дополнительные условия для получения премии, например требования к стажу или производственным результатам. Нарушение дисциплины или неудовлетворительная работа может стать основанием для отмены выплаты.

Облагается ли 13-я зарплата?

Так, 13-я зарплата подлежит налогообложению по НДФЛ и ЕСВ. Вознаграждение учитывается в месяц выплаты, но ограничивается установленным законом максимальным размером базы для ЕСВ.

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