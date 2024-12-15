Коли Росія завдає ударів по наших друкарнях і намагається знищити нашу культуру, така ініціатива є значким кроком підтримки.

Кабінет Міністрів запускає нову програму для підтримки українців, і в рамках цієї ініціативи всі громадяни України, які досягли 18 років, отримують по 908 гривень для покупки книжок.

Про це говорить прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Вже наступного тижня ми стартуємо з проектом, спрямованим на підтримку українського книговидавництва та популяризацію читання українською мовою», – зазначив Шмигаль.

За його словами, всі, кому у 2024 році виповнюється 18 років, отримують спеціальну допомогу на 908 гривень. Ці кошти можна буде витратити на покупку книжок, виданих українською мовою в Україні.

«В умовах, коли Росія завдає ударів по наших друкарнях і намагається знищити нашу культуру, така ініціатива є значким кроком підтримки», – підкреслив прем’єр-міністр.

Програма "Тисяча Зеленського"

Також нагадаємо, що українці можуть отримати 1000 гривень як одноразову допомогу від держави. Для цього необхідно подати заявку з грудня 2024 року до січня 2025 року. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку "Національного кешбеку".

Цю програму – "Зимова єПідтримка" – ініціював президент України Володимир Зеленський. Допомогу отримують усі українці, включно з дітьми, які проживають на підконтрольній території України. Тимчасово окуповані регіони до програми не входять.

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