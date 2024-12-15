Когда Россия наносит удары по нашим типографиям и пытается уничтожить нашу культуру, такая инициатива является значительным шагом поддержки.

Кабинет Министров запускает новую программу для поддержки украинцев, и в рамках этой инициативы все граждане Украины, достигшие 18 лет, получают по 908 гривен для покупки книг.

Об этом говорит премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

«Уже на следующей неделе мы стартуем с проектом, направленным на поддержку украинского книгоиздательства и популяризацию чтения на украинском языке», – отметил Шмигаль.

По его словам, все, кому в 2024 году исполняется 18 лет, получают специальную помощь в 908 гривен. Эти средства можно будет потратить на покупку книг, изданных на украинском языке в Украине.

"В условиях, когда Россия наносит удары по нашим типографиям и пытается уничтожить нашу культуру, такая инициатива является значительным шагом поддержки", - подчеркнул премьер-министр.

Программа "Тысяча Зеленского"

Также напомним, что украинцы могут получить 1000 гривен как единовременную помощь от государства. Для этого необходимо подать заявку с декабря 2024 года по январь 2025 года. Средства будут зачислены на специальную карточку "Национального кэшбека".

Эту программу - "Зимняя е Поддержка" - инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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