Яблука піднялися в ціні на 11,9%, досягнувши 33,9 гривень за кілограм, а буряк подорожчав на 8,8% до 17,8 гривень за кілограм.

Ціни на харчові продукти в Україні в листопаді 2024 року зросли в середньому на 3,9%, а найбільше подорожчали яйця, овочі, яблука, картопля, гречка, вершкове масло та соняшникова олія.

За даними Держстату, як передає Politeka, ціни на яйця зросли на 55,7% і сягнули 65,1 гривні за десяток. Морква подорожчала на 25,4% до 27,0 гривень за кілограм, а картопля – на 15,2% до 29,8 гривень за кілограм. Яблука піднялися в ціні на 11,9%, досягнувши 33,9 гривень за кілограм, а буряк подорожчав на 8,8% до 17,8 гривень за кілограм.

Гречана крупа стала дорожчою на 7,8%, досягнувши 33,4 гривні за кілограм. Вершкове масло (200 грам) зросло в ціні на 7,7% і коштує тепер 91,5 гривні, тоді як літр соняшникової олії подорожчав на 5,5% до 68,6 гривень.

Серед продуктів, які подешевшали, – цукор: його ціна впала на 1,3% до 33,1 гривні за кілограм.

У сфері алкогольних напоїв і тютюнових виробів зміни були незначними. Горілка залишилася на рівні 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра. Вино українських марок подорожчало на 0,5% до 113,5 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво – на 0,8% до 33,9 гривень за пляшку 0,5 літра. Сигарети преміум-класу піднялися в ціні на 2,1% і тепер коштують 116,1 гривні за пачку.

Також Politeka писала про те, що Україні переглянули вартість популярного овоча.

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