Яблоки поднялись в цене на 11,9%, достигнув 33,9 гривен за килограмм, а свекла подорожала на 8,8% до 17,8 гривен за килограмм.

Цены на пищевые продукты в Украине в ноябре 2024 года выросли в среднем на 3,9%, а больше всего подорожали яйца, овощи, яблоки, картофель, гречка, сливочное и подсолнечное масло.

По данным Госстата, как передает Politeka, цены на яйца выросли на 55,7% и достигли 65,1 гривны за десяток. Морковь подорожала на 25,4% - до 27,0 гривен за килограмм, а картофель - на 15,2% - до 29,8 гривен за килограмм. Яблоки поднялись в цене на 11,9%, достигнув 33,9 гривен за килограмм, а свекла подорожала на 8,8% до 17,8 гривен за килограмм.

Гречневая крупа стала дороже на 7,8%, достигнув 33,4 гривны за килограмм. Сливочное масло (200 грамм) выросло в цене на 7,7% и стоит теперь 91,5 гривны, в то время как литр подсолнечного масла подорожал на 5,5% до 68,6 гривен.

Среди подешевевших продуктов – сахар: его цена упала на 1,3% до 33,1 гривны за килограмм.

В сфере алкогольных напитков и табачных изделий изменения были незначительными. Водка осталась на уровне 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра. Вино украинских марок подорожало на 0,5% до 113,5 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво – на 0,8% до 33,9 гривен за бутылку 0,5 литра. Сигареты премиум-класса поднялись в цене на 2,1% и теперь стоят 116,1 гривны за пачку.

Также Politeka писала о том, что Украина пересмотрела стоимость популярного овоща.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.