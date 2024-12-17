Зависання, перезавантаження та інша раптова проблема може статися на будь-якому смартфоні, незалежно від його бренду та вартості.

Якщо ваш смартфон завис під час розмови, важливо знати, як діяти, щоб повернути його до робочого стану.

Якщо телефон має знімну батарею, першим кроком буде виймання батареї та її повторне встановлення. Це дозволить перезавантажити пристрій. Після цього перевірте, чи достатньо пам'яті на вашому пристрої. Якщо пам'ять переповнена, очистіть її, видаляючи непотрібні файли та програми.

Якщо смартфон не реагує на спроби перезавантаження, необхідно виконати примусове перезавантаження, утримуючи кнопку увімкнення, доки пристрій не вимкнеться. Після цього увімкніть його знову.

Якщо і це не допомагає, спробуйте одночасно затиснути кнопку включення і кнопку зменшення гучності. Ця комбінація призведе до перезавантаження системи на пристроях з Android.

Ще однією причиною зависання може бути SIM-картка, особливо якщо зависання відбувається лише під час дзвінків. Вийміть SIM-картку, зачекайте кілька хвилин і вставте її в телефон. Це дозволить телефону перереєструватися в мережі та, можливо, вирішить проблему. Якщо картку було використано довго або неправильно обрізано, її слід замінити.

Якщо смартфон завис у момент, коли ви просто намагалися зателефонувати, і пристрій не реагує, можливо, його просто перевантажили відкриті програми. Закрийте усі непотрібні вкладки, щоб звільнити оперативну пам'ять.

Нерідко зависання відбуваються через накопичене сміття, не забувайте чистити телефон від зайвих фото, додатків і даних, що накопичилися в них, які вам просто не потрібні.

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