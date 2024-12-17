Температура повітря коливатиметься від -5 до +9 °C, а на заході та півдні очікуються дощі, в інших регіонах — мокрий сніг.

За прогнозами Укргідрометцентру, 16 грудня, на більшій частині України йтиме сніг з дощем, зокрема на заході та півдні. Температура вдень становитиме +5…+6 °C, на заході — до +8 °C, а в Криму — навіть до +11 °C. Проте сильні пориви вітру (15-28 м/с) зроблять погодні умови ще більш небезпечними, особливо на заході, в Житомирській, Київській та Черкаській областях.

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17 грудня мокрий сніг зміниться на дощ у більшості областей, зокрема на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Температура підвищиться, а на заході та півдні вночі буде до +5 °C, вдень — до +8 °C. Водночас найхолодніше буде в "снігових" районах, де температура коливатиметься біля нульової позначки. 18 грудня дощі припиняться, а на сході і півночі стане холодніше — до -1 °C, натомість на заході і півдні ще буде комфортно, до +8 °C. Київ в цей день охопить температура від -1 до +1 °C, без опадів.

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19 грудня знову на більшій частині території очікується дощ. Сніг йтиме на сході та південному сході, зокрема на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Найтепліше буде на заході і в Криму — до +9 °C, а в Києві вночі буде +1…+3 °C, вдень +5…+7 °C. 20 грудня прогнозуються дощі на заході, у Житомирській та Київській областях, а решта території залишиться сухою та сонячною. У південних областях температура підніметься до +9 °C, а в Одеській області — навіть до +10 °C.

21 грудня знову дощі та мокрий сніг на заході, сході та в Криму, а в інших регіонах буде сухо. Температура вночі буде від -2 до +3 °C, вдень — від +2 до +7 °C. 22 грудня в північних і західних областях погода буде сухою, а на решті території йтимуть дощі та мокрий сніг. Місцями можливий туман і ожеледиця. Температура вдень коливатиметься від +2 до +7 °C, а в Карпатах буде холодніше — до -6 °C вдень.

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