Чоловік подав заяву про відмову від призову, посилаючись на релігійні переконання, та надав довідку від баптистської церкви.

У Харкові суд розглядав справу військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації, пояснюючи своє рішення релігійними переконаннями.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Обставини справи

1 листопада 2023 року чоловік отримав повістку, з'явившись до ТЦК та СП і пройшов медичну комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

10 листопада йому вручили бойову повістку для відправлення до військової частини. Однак чоловік подав заяву про відмову від призову, посилаючись на релігійні переконання, та надав довідку від баптистської церкви.

Йому запропонували альтернативну службу на посаді кухаря, але він відмовився, аргументуючи це тим, що служба все одно приймає участь у військових діях і застосуванні зброї.

Рішення суду

На суді обвинувачений провину не визнав, проте, відповідно до законодавства, релігійні переконання не є підставою для ухилення від військової служби.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання упродовж трьох років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що у Миколаєві диякон релігійної громади Свідків Єгови отримав повістку до Територіального центру комплектування (ТЦК), але не з'явився за викликом.

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