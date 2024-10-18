Классический холодец из свинины и индейки всегда занимает почетное место на праздничных столах, радует своей прозрачностью и наваристостью.

Если вы хотите узнать, как приготовить настоящий украинский холодец, обратите внимание на наш простой рецепт.

Им на ютуб-канале "НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты" поделился Дячук Дмитрий.

Чтобы приготовить студень, вам понадобится свиная нога, телячий хвост и голень индюка. Важно также иметь свиные шкурки, одну морковь, две луковицы, черный перец горошком и чеснок. Не забудьте о соли и пяти литрах воды. Все эти ингредиенты обеспечат вашему студню не только отличный вкус, но и необходимую консистенцию без добавления желатина.

Способ приготовления:

Первым шагом является подготовка мяса. Замочите его в воде на несколько часов или даже ночью, чтобы удалить лишнюю кровь. После этого тщательно промойте все части мяса под прохладной водой. Затем большую кастрюлю заполните мясом и заливайте водой, чтобы оно было полностью покрыто.

Доведите до кипения, после чего слейте первую воду, чтобы очистить бульон от мельчайших частиц белка. Снова положите мясо в чистую кастрюлю, заливайте свежей водой и доводите до кипения. Когда появится пенка, убавьте огонь и удалите ее.

Теперь пришел черед добавить морковь и лук. После этого не забудьте добавить черный перец горошком и соль по вкусу. Продолжайте варить бульон, а когда мясо станет мягким, достаньте его из кастрюли. Обязательно храните бульон, ведь именно он является основой для холодца.

После того, как мясо остынет, выделите чистые куски без костей и жира. Когда бульон немного остынет, процеживайте его, чтобы избавиться от мелких частиц. Добавьте в бульон много измельченного чеснока, доведите до кипения.

Теперь можно разложить мясо по тарелкам. Разливайте бульон сверху, используя сито или марлю, чтобы убрать лишние частицы. В завершение нарежьте морковь на кружочки и украсьте ими вместе с зеленью.

Оставьте студень застывать в холодильнике, желательно на всю ночь. Благодаря природному желатину, который высвобождается во время варки, ваш студень будет отлично держать форму и будет иметь отличный вид.

Этот рецепт холодца тоже порадует всех ваших гостей, поэтому попробуйте приготовить!

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