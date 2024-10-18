Эти котлеты поражают своей нежностью и сочностью, так что не упустите возможность приготовить их.

Предлагаем вам рецепт котлет, которым на своем ютуб-канале поделилась Анна Пилипюк.



Чтобы приготовить эти вкусные котлеты, вам понадобится 570 г свиного фарша. Не забудьте о куске хлеба, который можно замочить в воде или молоке – он придает котлетам сочность. Вам также понадобятся два зубчика чеснока для аромата, соль и чёрный перец для вкуса. Для панировки вам потребуется мука и панировочные сухари.

Способ приготовления:

Начните приготовление, замочив кусок хлеба в воде или молоке. Затем возьмите свиной фарш и добавьте к нему размоченный хлеб, тщательно перемешайте. Добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Важно хорошо вымесить фарш, чтобы он стал однородным и нежным. Для достижения еще большей сочности можно добавить немного воды.

Теперь приступайте к панированию. В отдельной миске смешайте муку и панировочные сухари. Возьмите часть мясной массы и сформуйте котлеты желаемого размера. Обвалите их в панировке, чтобы получить хрустящую корочку во время жарки.

На сковороду налейте растительное масло и разогрейте его. Аккуратно выкладывайте сформованные котлеты на разогретую сковороду. Жарьте их на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Когда котлеты будут готовы, выложите их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

Эти котлеты прекрасно смакуют как с гарниром, так и в качестве самостоятельного блюда. Они являются отличным вариантом для семейного обеда или праздничного стола.

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.