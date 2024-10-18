Осенью, когда на огородах зреют овощи, самое время заготовить салат из свеклы на зиму.

Предлагаем вам рецепт салата из свеклы, который разнообразит ваш рацион зимой и станет отличным дополнением к основным блюдам.

Им на своем ютуб-канале поделилась Ирина Цымбал.



Чтобы приготовить салат из свеклы на зиму, подготовьте следующие ингредиенты: 10 здоровых свеклы, 2 килограмма лука. Не забудьте о 150 г чеснока, который придаст блюду пикантности. Для заправки понадобятся растительное масло, уксус, соль и сахар. Все эти ингредиенты вместе создадут неповторимый вкус, который приятно удивит вас и ваших близких.

Способ приготовления:

Начните с отваривания свеклы. Предварительно очистите их и поставьте варить в воду до готовности. Когда свекла остынет, очистите ее от кожуры и натрите на большой терке. Вы получите примерно 6-8 килограммов натертой свеклы, которая придаст вашему салату яркий цвет и аромат.

Параллельно подготовьте лук. Очистите и нарежьте ее, затем обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Это займет около 10-15 минут. Как только лук будет готов, добавьте его к натертой свекле. Следующим этапом будет подготовка чеснока: выдавите его через пресс и добавьте к смеси.

Теперь переходите к заправке. Влейте в кастрюлю около 250 мл растительного масла и добавьте уксус. Посолите по вкусу, используя примерно две столовые ложки соли и добавьте сахар для баланса вкуса. Все хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились и доведите до кипения.

Когда смесь закипит, разливайте горячий салат из свеклы на зиму в предварительно подготовленные стерильные баночки. Закройте их крышками, чтобы сохранить салат на зиму.

Итак, ваш салат из свеклы на зиму готов! Он отлично подойдет как к борщу, так и как самостоятельная закуска. Так что не теряйте времени — пробуйте этот рецепт и радуйте свою семью вкусненьким!

Последние новости Украины:

Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.

Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.

Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.