Предлагаем вам рецепт моркови на зиму, который будет радовать своим приятным вкусом всю зиму.

Им поделилась Светлана на ютуб-канале "Это вкуснятина".

Чтобы приготовить морковь по-корейски на зиму, вам понадобится 5 килограммов свежей моркови. Также вам потребуется 50 грамм соли и 50 грамм сахара, которые помогут сбалансировать вкус. Не забывайте о специях: свежемолотый кориандр (3 столовые ложки), паприку, куркуму и карри (по 1 столовой ложке), а также два острых красных перца. Чеснок в количестве 150 г придаст блюду характерный аромат. Не обойдется без растительного масла (200 мл) и 100 мл уксуса.

Способ приготовления:

Начните с очищения моркови. После этого натрите ее на корейской терке и переложите в большую миску. Посыпьте морковь солью и сахаром, хорошо перемешайте руками. Оставьте ее на время.

Параллельно почистите чеснок, затем измельчите его в блендере или пропустите через пресс. Острый перец нарежьте мелко, вместе с семенами – так блюдо будет в меру острым.

Когда морковь отстояла, снова перемешайте ее, чтобы она хорошо промариновалась. В центре сделайте небольшое углубление и всыпьте туда нарезанный перец, а по краям измельченный чеснок.

На плите разогрейте растительное масло, не доводя до кипения. Когда масло станет горячим, залейте им морковь. В центр моркови всыпьте все специи: паприку, куркуму, карри и кориандр. Полив специи горячим маслом, вы активизируете их ароматы и острота перца плавно перейдет в масло.

Добавьте 100 мл уксуса и кропотливо перемешайте. Оставьте морковь мариноваться на один час. После маринования заполните стерилизованные банки морковью, плотно ее трамбируя. Вылейте остаток сока в отдельную емкость, а затем распределите его по банкам. Из этого объема ингредиентов получится примерно восемь банок по 700 мл.

Для стерилизации разложите банки в кастрюлю, положив на дно полотенце, и залейте теплой водой до уровня плечиков банок. Доведите воду до кипения на максимальном огне, затем уменьшите мощность и стерилизуйте банки в течение 15 минут с момента закипания.

Вытащив банки из кастрюли, закрутите их крышками, переверните и накройте теплым пледом. Дайте им остыть до комнатной температуры. Ваша морковь по-корейски на зиму готова!

Этот рецепт станет идеальным дополнением к любому столу, так что не медлите — готовьте на здоровье!

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