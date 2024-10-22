Аджика на зиму идеально подходит к пасте, мясным блюдам, супам и даже просто к свежему хлебу.

Предлагаем вам простой рецепт аджики на зиму, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам.

Рецептом аджики на зиму поделился победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Подготовьте следующие ингредиенты: 1,25 кг сочных томатов, две репчатые луковицы, три моркови и полтора болгарских перца, три-четыре перца чили, два кислых яблока и две головки чеснока. Для заправки используйте полстакана подсолнечного масла и уксуса, а также 100 г сахара и полторы столовые ложки соли.

Способ приготовления:

Помидоры, лук, морковь, болгарский перец, яблоки, чили и чеснок нужно хорошо вымыть и очистить. Нарежьте их на удобные кусочки, чтобы потом пропустить через мясорубку.

Все нарезанные овощи нужно перемолоть на самой мелкой насадке мясорубки, помещая их в большую кастрюлю. Затем добавьте к измельченной массе соль, растительное масло, сахар и уксус. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите аджику примерно час, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело.

За десять минут до завершения приготовления добавьте измельченный чеснок, используя терку или чеснока, чтобы он равномерно распределился в смеси. Когда масса готова – подготовьте банки: их следует стерилизовать, чтобы аджика сохранялась как можно дольше. Разложите готовую аджику по банкам, закройте крышками и храните в прохладном месте.

Итак, ваша аджика на зиму готова! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета даже в холодные месяцы.

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