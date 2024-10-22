Предлагаем вам простой рецепт аджики на зиму, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам.

Рецептом аджики на зиму поделился победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Подготовьте следующие ингредиенты: 1,25 кг сочных томатов, две репчатые луковицы, три моркови и полтора болгарских перца, три-четыре перца чили, два кислых яблока и две головки чеснока. Для заправки используйте полстакана подсолнечного масла и уксуса, а также 100 г сахара и полторы столовые ложки соли.

Аджика на зиме, рецепт

Способ приготовления:

Помидоры, лук, морковь, болгарский перец, яблоки, чили и чеснок нужно хорошо вымыть и очистить. Нарежьте их на удобные кусочки, чтобы потом пропустить через мясорубку.

Все нарезанные овощи нужно перемолоть на самой мелкой насадке мясорубки, помещая их в большую кастрюлю. Затем добавьте к измельченной массе соль, растительное масло, сахар и уксус. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите аджику примерно час, периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело.

Аджика на зиме, рецепт

За десять минут до завершения приготовления добавьте измельченный чеснок, используя терку или чеснока, чтобы он равномерно распределился в смеси. Когда масса готова – подготовьте банки: их следует стерилизовать, чтобы аджика сохранялась как можно дольше. Разложите готовую аджику по банкам, закройте крышками и храните в прохладном месте.

Итак, ваша аджика на зиму готова! Этот простой рецепт позволит вам наслаждаться вкусом лета даже в холодные месяцы.

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