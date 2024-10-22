Завтрак – это важная часть нашего дня, и если вы хотите начать утро с чего-нибудь вкусного, панкейки – идеальный выбор.

Предлагаем вам приготовить эти легкие и воздушные панкейки, которые станут прекрасной альтернативой обычным блинчикам или оладьям.

Уникальным рецептом поделилась Alina FooDee.

Для приготовления вам понадобится одно большое яйцо, 10 г ванильного сахара, 2 чайные ложки обыкновенного сахара, 10-20 грамм сливочного масла, 130 г молока, 130 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли.

Способ приготовления:

Начнём с того, что молоко нужно немного подогреть. Добавьте к нему сливочное масло, чтобы оно расплавилось в теплом молоке. После этого в отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем. В большой миске взбейте яйцо с щепоткой соли, добавьте сахар и ванильный сахар. Постепенно вливайте муку и молоко, хорошо перемешивая в однородную консистенцию.

Теперь переходим к жарке. Разогрейте сковороду на среднем огне. Когда хорошо нагретая сковорода, выложите часть теста и накройте крышкой. Готовьте панкейки примерно одну-две минуты с одной стороны, пока не появятся пузырьки на поверхности. Затем переверните их и жарьте еще одну минуту до золотистой корочки. С этой порции теста вы получите около семи-восьми вкусных панкейков.

Готовые панкейки можно подавать со сметаной, вареньем, медом или сгущенкой – это просто невероятно вкусно! Попробуйте этот рецепт, и ваши близкие будут в восторге.

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