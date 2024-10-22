Этот рецепт станет вашим самым быстрым вариантом для приготовления, а копчености и соленые огурцы придадут блюду настоящий характер.

Рецептом солянки поделились сестры Карина и викторию из ютуб-канала Twins Kitchen.

Вам понадобятся следующие ингредиенты: 1 килограмм свинины, 1 килограмм картофеля, 2 луковицы и 2 моркови, 350 г копченой колбасы, 150 г оливок, или маслин, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 200 мл томатного сока, 3 , 1 чайная ложка соли, 0,5, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка смеси сладких перцев и паприки, 1 чайная ложка черного молотого перца и два лавровых листа.

Способ приготовления:

Сначала нарежьте свинину на средние кусочки и отправьте ее вариться. Пока бульон варится, подготовьте картофель, нарезав его кубиками, и отправьте вариться в бульон. Теперь пора заняться подготовкой ингредиентов для зажарки. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на мелкую терку. Консервированные огурцы, колбасу, оливки, чеснок и укроп нарежьте так же.

В разогретую сковороду влейте растительное масло и начните тушить лук с морковью, добавляя нарезанные огурцы и колбасу. Тушите эту смесь около пяти минут, периодически помешивая. Затем влейте томатный сок, добавьте измельченный чеснок и специи. Тушите еще три-пять минут, пока смесь не приобретет аромат.

Теперь добавьте готовую зажарку в бульон, не забудьте добавить оливки. По вкусу можно добавить соль и специи. Варите все до закипания, затем добавьте укроп и варите еще три минуты. Когда закипела солянка, выключите огонь и дайте блюду настояться еще 15 минут.

При подаче не забудьте добавить в каждую тарелку свежую зелень, ложку сметаны и кусочек лимона для вкуса. Этот рецепт солянки легко покорит сердца ваших родных и друзей, а ее аромат наполнит вашу кухню теплом и уютом. Приятного аппетита!

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