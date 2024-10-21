Забудьте о магазинных аналогах – домашний кетчуп из натуральных ингредиентов не только вкуснее, но и полезнее.

Сезон консервации в самом разгаре, поэтому предлагаем вам отличный рецепт кетчупа на зиму, который удивит вас своим вкусом.

Уникальным рецептом на своем ютуб-канале поделилась Юлия Горячко.

Чтобы приготовить кетчуп на зиму вам понадобится 6 килограммов спелых помидоров, 1 килограмм кислых яблок и 500 г лука, 3 стручка перца чили, 550 г сахара, 2,5 столовые ложки не йодированной соли, 2 головки корица, спец. черный перец и гвоздика. В завершение, подготовьте немного уксуса для консервирования.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте помидоры, удаляя плодоножки и средины, а затем нарежьте их на четыре части. Эту массу можно не очищать от кожуры, если вы планируете бланшировать помидоры. Яблоки и лук нашинкуйте большими кусочками, ведь все ингредиенты будут вариться и смешиваться блендером. Три стручка перца чили можно добавить вместе с семенами, если любите остроту.

Все подготовленные ингредиенты пересыпьте в большую кастрюлю и поставьте на среднем огне вариться. Варить смесь примерно 30-40 минут до того, как она станет мягкой. Затем используйте блендер, чтобы получить однородную массу. Если вы хотите, чтобы кетчуп был совсем без долек, можете протереть его через сито, но этот шаг не обязателен.

После того как масса станет однородной, варите ее еще 20 минут, не накрывая крышкой, чтобы испарилась излишняя влага. Специи, такие как гвоздика, можно завернуть в марлю, чтобы легче было удалить их из готового кетчупа. Добавляйте черный перец, сладкую паприку, корицу и соль по вкусу, а также сахар, чтобы сбалансировать кислые нотки.

Влив перемолотый чеснок в массу, варите все еще 30 минут. В конце добавьте уксус, проваривая еще 2-3 минуты. Готовый кетчуп разливайте в предварительно стерилизованные банки, закрывайте их крышками и переворачивайте вверх дном. Укутайте банки в что-нибудь теплое и оставьте до полного охлаждения.

Таким образом, вы получите вкусный домашний кетчуп на зиму, который станет отличным дополнением к вашим блюдам. Обязательно попробуйте этот рецепт.

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