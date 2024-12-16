В ответе на жалобы клиентов, выражающих недовольство дополнительными расходами при снятии средств, Ощадбанк разъяснил, когда происходит списание комиссии.

Об этом говорится в жалобе на странице Ощадбанка в Фейсбук.

Пользователи банка отмечают, что ранее не сталкивались с дополнительным сбором за снятие наличных с карт, на которых лежат социальные выплаты, однако теперь начали платить комиссию. Один из клиентов выразил удивление, что Ощадбанк не предупреждает об этом, а информация о комиссии появляется только в квитанции после снятия денег.

Представитель банка пояснил, что комиссия может быть взыскана в случае превышения лимита бесплатного снятия типа наличных денег, который зависит от карты и тарифов банка. Для карточек, которые используются для социальной выплаты, существует лимит в 10 тысяч гривен в месяц. Если сумма снятия превышает этот лимит, взимается комиссия в размере 1% от суммы + 5 гривен. В пределах лимита комиссия не взимается.

Ощадбанк также снизил лимит на бесплатное снятие наличных в банкоматах других украинских банков до 10 тыс. грн в месяц. При превышении этого лимита используют комиссию 1% + 5 грн.

Для проверки условий конкретной карты клиента можно обратиться в контакт-центр банка.

Также на сайте банка указано, что клиенты могут снимать до 50 тыс. грн в сутки, однако не более 20 тыс. грн за одну операцию. Ощадбанк предлагает различные типы карт, среди которых есть карта «Моя карта», которая дает возможность бесплатно снимать наличные в банкоматах и ​​участвовать в акциях VISA/Mastercard.

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