Конечно, астрология не гарантирует, что следующие три знака зодиака будут особенно чувствительны к семейной драме или что другие знаки не будут, но с точки зрения классических качеств знаков, эти могут быть особенно подвержены ей.

Какие знака Зодиака чаще всего сталкиваются с конфликтами в семье:

Рыбы

Неудивительно, что Рыбы — наиболее вероятный знак, который будет бороться с семейной драмой. Эти чуткие люди, как губки, впитывают энергию вокруг себя. А если эта энергия нехорошая? Рыбы это почувствуют. Не удивляйтесь, если ваши родственники-Рыбы будут часто делать перерывы в разговорах, уходить рано или замолкать во время споров. Они находятся в режиме самосохранения.

Весы

Второй наиболее вероятный знак, который будет бороться с семейной драмой, — это Весы . Этот социальный знак любит мир и гармонию, и когда дела идут наперекосяк, они считают своей личной ответственностью восстановить равновесие.

Они также любят справедливость, поэтому могут особенно защищаться, если аутсайдер семьи подвергается нападкам. Пока они играют роль миротворца и дипломата, Весам важно помнить, что это не их работа — убедиться, что все остальные счастливы.

Рак

И, наконец, Рак — третий наиболее вероятный знак, который борется с семейной драмой. И давайте будем честны, в зависимости от настроения, они могут даже способствовать этому. Раки, как правило, легко поддаются эмоциональному влиянию, и, учитывая, что их знак уже связан с четвертым домом дома и семьи, они серьезно относятся к семейным вопросам. Не говоря уже о том, что, несмотря на свои прекрасные воспоминания, они все еще держат обиду за прошлогоднюю драму.

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