Конечно, мы не говорим, что следующие знаки Зодиака гарантированно поднимут вам настроение, но с точки зрения основных качеств эти трое, как правило, являются лучшими кандидатами для того, чтобы выговориться или поплакаться.

Самые надежные друзья по знаку Зодиака:

Рыбы - лучший знак зодиака, к которому можно обратиться, когда вам нужно плечо, чтобы поплакаться, — это не кто иной, как чувствительные и интуитивные Рыбы. На самом деле, они, вероятно, поймут, что что-то не так, еще до того, как вы им об этом скажете!

Благодаря своему тонкому чувству эмоций других людей и сильной способности к сопереживанию, эти друзья будут плакать вместе с вами, дадут вам почувствовать, что их видят и понимают, и никогда не осудят вас за ваши чувства.

Телец

Если вам не обязательно нужен кто-то, кто будет плакать вместе с вами, а скорее друг, который может помочь вам успокоиться и заземлить вас, заведите себе лучшего друга Тельца . Эти люди делают спокойствие легким, и они могут предложить вам перспективу и утешение, в которых вы нуждаетесь, когда вам хуже всего.

То, что вы видите, то вы и получаете с Тельцом, так что они не обязательно скажут то, что вы хотите услышать. Вместо этого они могут предложить вам практические, осязаемые советы, выслушивание — и, зная их, — некоторые вкусные угощения, чтобы поднять вам настроение.

Рак

Наконец, Рак — третий лучший знак, к которому можно обратиться, когда вам нужен утешительный друг. Вероятно, это не будет большим сюрпризом для кого-то, учитывая, что Рак считается архетипической «мамой-медведицей» зодиака. Как водный знак, управляемый Луной, эти люди находятся на одном уровне с Рыбами с точки зрения интуиции и эмоциональной чувствительности.

И как Рыбы, Раки определенно будут плакать вместе с вами, не говоря уже о том, чтобы яростно защищать вас в случае, если с вами поступили несправедливо. В конечном счете, у этих людей есть тонна любви, которую они могут дать, так что если вам она нужна, они будут рады помочь.

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