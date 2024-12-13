Представляем вам гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 14 декабря с советами, которые помогут вам пережить этот день.

Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 14 декабря:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Это была тяжелая неделя, и с картой Пятерка Жезлов в вашем ежедневном прогнозе она может пока не стать легче. Это день, чтобы взяться за дело и держаться. У вас это есть, и что бы вы ни пережили, это только сделает вас сильнее и выносливее, чем когда-либо прежде.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Игра окончена, Телец. Иногда вам нужно обналичить свои фишки и закончить день. Эта карта Таро указывает на то, что сезон жизни прошел. Что бы вы ни делали в этом году, это начинает испытывать смену времени. Когда весна переходит в осень, а затем в зиму, вы также переворачиваете страницу своей истории, готовясь к новому сезону, который вот-вот наступит.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Вы попробовали. Вы дали чему-то старую студенческую попытку, и, ну, вы не получили то, что хотели. Вы не очень-то любите рисковать, и этот оказался безвредным, но и пустой тратой времени. Вы можете пойти еще раз, но эта карта Таро указывает на то, что пришло время сказать, что вы веселились, пока это длилось. Увидимся позже, ребята.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов

У вас есть собственный разум, и вы не всегда выбираете говорить то, что думаете. Однако на этот раз вам будет трудно высказаться и быть услышанным. Тем не менее, вы будете скрипучим колесом, которое получает смазку. Ваше намерение — сказать то, что вам нужно сказать, и сдвинуть горы. Больше никакого молчания, Рак.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая

Кто знал? Конечно, не ты. Ты понятия не имел, что эта сторона человека вообще существует. Они обманули тебя и всех вокруг тебя. Ты даешь людям шанс на успех. Ты пытаешься понять их точку зрения и надеешься на лучшее. В этот раз твоя доброта тебя укусила, но в следующий раз — нет. Ты извлек урок и больше так не сделаешь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Отшельник

Вам нужно немного времени для отдыха, и хотя все остальные в мире думают, что должны иметь доступ к вам 24 часа в сутки через текстовые сообщения, электронную почту или телефонный звонок, вы собираетесь закрыть его и установить некоторые границы. Они вам нужны, и вы собираетесь дать их себе.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Ого. Похоже, на этой неделе вас будут очень ценить. Кто-то увидел все ваши усилия и был поражен. Вы один из тех первоклассных исполнителей, которые всегда оказываются на высоте в любой ситуации, с которой сталкиваются. Возможно, вам не всегда нравится работа, которую вам приходится делать, но вы всегда отдаете ей все силы.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Кто-то осуждает. Всегда видно, когда человек имеет что-то против другого. Они говорят о них за их спиной и говорят всякие вещи. Но вам не обязательно это слушать. Вы можете проигнорировать или просто сказать, что это не ваше дело. Да, это может их расстроить, но если вы не хотите торчать здесь, слушая сплетни, то не надо.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Сегодня вы собираетесь немного побаловать. Какой-то счастливчик завоевал вашу привязанность и внимание. Вы ждали этого момента весь год. Теперь вы хотите подарить своему партнеру что-то, чем он сможет насладиться. Вы все время хотите подарить ему свою любовь и свой смех. Ура.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Не будьте тем человеком, которому говорят: «Я же говорил». Когда друг, который знает, о чем говорит, предупреждает вас, слушайте его. Вы можете думать, что вы станете исключением из правил, но что, если это не так? Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, верно? Прислушайтесь к совету. Он может вам понадобиться.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро:Башня, перевернутая

Вы упустили проблему. Каким-то образом власть имущие решили, что это не ваш день, чтобы разбираться с драмой. Вселенная стоит за вами, и теперь вам нужно извлечь максимум пользы из этого дня. Наслаждайтесь.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Хватит обманывать. Пришло время услышать честную правду о проблеме. Насторожитесь. Вы слишком долго ждали этой исповеди, и теперь вы готовы выговориться.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Что нужно знать каждому знаку Зодиака о декабре 2024 года: гороскоп таролога.