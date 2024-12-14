Пришло время для очередного гороскопа на картах Таро, знаки зодиака, вот что звезды, Луна и вся энергия, которая окружает нас из вселенной, помогают нам понять.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 15 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Правосудие

Вещи происходят по какой-то причине, и иногда эта причина заключается в том, что вы приняли решение, и оно привело к положительным или отрицательным последствиям. Считайте это усвоенным уроком. Эта карта Таро — весомое напоминание о том, что законы причины и следствия всегда действуют, и никто не застрахован от их своевременности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Королева Кубков

Вы хотите, чтобы вас любили, как и все остальные. Ваша преданность может сопровождаться некоторой жертвой. Вы можете обнаружить, что преданность кому-то также подразумевает принятие его недостатков и изъянов. Это нелегко сделать, но, возможно, именно здесь ваша упрямая сторона становится подарком.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Тройка Кубков

Это прекрасно, когда все твои друзья могут собраться вместе и отпраздновать. В твоей жизни есть такая замечательная группа людей, которые наслаждаются теми же вещами, что и ты. Ты ценишь их любовь, и они также ценят твое присутствие в их жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Назовите это, отступайте. Иногда вам нужно закончить одну главу в своей жизни, чтобы начать новую. Вы не можете держаться за прошлое, двигаясь к светлому будущему. Подумайте, но затем сделайте шаг к следующему приключению. Пришло время попрощаться или потерять возможность сказать новое приветствие.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Эти отношения развиваются так быстро, что вы не ожидали, что они пойдут таким образом. Вы встретились и бум, есть магическая химия. Пришло время замедлиться, потому что вы можете почувствовать себя в ловушке. Это не так, и это то, что вам нужно запомнить. Это бомбардировка любовью или реальность?

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Вы в замешательстве? Возможно, сейчас слишком много вариантов. Пора остановиться и понять, чего именно вы хотите. Какой из них, по-вашему, подходит именно вам? Как только вы сделаете выбор, вы сможете или не сможете изменить свой выбор, поэтому следуйте своему сердцу, даже если вы не понимаете, почему вы так себя чувствуете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Кубков

Это эмоциональное время. Вам нужно управлять многими вещами. Жизнь может казаться вам временами подавляющей. Управляйте своими эмоциями, прежде чем они начнут управлять вами.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Вы ничего не можете сделать, когда другие не хотят сотрудничать. Вы можете попытаться продвинуть свои планы или повестку дня, но если люди, с которыми вы хотите сотрудничать, кажутся нежелающими, просто отпустите их. Переходите к другим проектам. Когда вы уйдете, они увидят, что именно они потеряли.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Вы уже взрослые, а взросление никогда не бывает легким. Неважно, были ли вы взрослыми всю свою жизнь и всегда ли брали на себя ответственность. Кажется, всегда есть еще одна вершина, на которую нужно взобраться. Возможно, эта станет для вас легче, потому что вы сделали то, что нужно было сделать без промахов. Отличная работа.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

У вас есть хорошие люди, которые следят за вами. Если вы сделаете что-то глупое или безрассудное, хороший друг выведет вас на чистую воду. Если вы попытаетесь притвориться, что это не имеет значения, ваши настоящие друзья помогут вам увидеть свет. Вы выбрали для дружбы людей, которые являются сокровищами, и все, о чем они просят, это чтобы вы ответили им тем же.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Новый год уже почти здесь, и вы отправляетесь в приключение. Это становится супер захватывающим. Вы можете влюбиться, найти свое путешествие или жизненный путь, вы можете получить новое предложение о работе или насладиться несколькими вещами, которые вы отложили во время пандемии. Это ваше время веселиться и блистать!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Мечей

То, что делает тебя таким красивым, — это твой невероятный ум. Ты блестящий и вдумчивый. Людям повезло знать тебя, потому что ты всегда мыслишь нестандартно и находишь способ проявить лучшее в других и в себе.

Последние новости Украины:

Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.

Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Что нужно знать каждому знаку Зодиака о декабре 2024 года: гороскоп таролога.