Хотя не все знаки Зодиака разбираются в моде, есть несколько, которые, как известно, носят лучшие наряды.

Конечно, астрология не гарантирует, что следующие три знака автоматически станут иконами стиля (или что другие знаки не станут таковыми), но эти трое, скорее всего, получат титул «самых стильных».

Какой знак зодиака лучше всех одевается:

Весы - первое место среди самых стильных знаков зодиака — и это никого не удивляет — заняли милые Весы . Этот воздушный знак известен своей кокетливостью, обаянием и, да, настоящей иконой моды. Поскольку они являются кардинальным знаком, они всегда первыми замечают тенденции, но это еще не все; Весами также управляет Венера, планета любви и красоты.

Так что если есть кто-то, кто может пройти по грани между модным и классическим, или шикарным и комфортным, то это этот знак. Символизируемые весами, Весы обладают острым чувством равновесия, и это также отражается в их идеально сбалансированной внешности.

Дева. Второй самый хорошо одетый знак зодиака — Дева. Хотя они, возможно, и не публикуют «фишки», которые так же модны или привлекают внимание, как Весы, образ Девы утонченный и классический, с большой долей влияния преппи.

Подумайте о темной академии, земляных тонах, рубашках с воротником, пуговицах и мокасинах. И поскольку Девы известны своим вниманием к деталям, у них, вероятно, будет идеально сшитая одежда или даже тонкие намеки на персонализацию в их нарядах, такие как вневременные аксессуары или сделанные на заказ украшения. В любом случае, их перфекционистская жилка определенно подводит их к модному стилю.

Лев - третий самый стильно одетый знак зодиака — это не кто иной, как гламурный Лев . Конечно, они должны были попасть в этот список, потому что если Лев что-то и любит, так это быть в центре внимания. С их королевской энергией и властным присутствием, вы можете быть уверены, что они одеваются так, чтобы произвести впечатление.

Для Льва их наряды должны соответствовать их личности, а это значит, что они должны быть большими и смелыми. Это ваши потрясающие модницы, которые не боятся рисковать и выставлять себя напоказ в выборе гардероба. Если все глаза будут прикованы к ним, они дадут вам тему для разговора.

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