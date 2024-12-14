Некоторые знаки Зодиака предпочитают избегать конфликта и сохранять мир любой ценой, в то время как другие не испытывают проблем с тем, чтобы заставить себя услышать — или выиграть спор.

Конечно, знак зодиака не гарантирует, что человек всегда будет побеждать в спорах, но с точки зрения основных качеств знаков зодиака, это определенно те, кто владеет фактами и знает, как разрешить спор.

С какими знаками Зодиака не нужно спорить, если вы не любите проигрывать:

Скорпион - если вы идете против Скорпиона , даже не беспокойтесь. Эти ребята проводят свои исследования, и когда мы говорим это, мы имеем в виду, что их интенсивность граничит с одержимостью. Если они спорят о чем-то, скорее всего, они не блефуют.

Скорпион также является фиксированным знаком, то есть он склонен быть более упрямым, чем, скажем, Рыбы или Весы. Сочетайте их упрямство с их способностью погружаться в глубины любой темы, и они не отступят от своей точки зрения. Не говоря уже о том, что Скорпион может быть мстительным, поэтому спорить с ним может быть особенно болезненно.

Дева - вторым наиболее вероятным знаком победы в споре. Хотя Девы не обязательно любят спорить, они придают чрезвычайно большое значение истине и порядку — и они склонны думать, что их представление об истине и порядке является правильным. Учитывая, что их планетарным правителем является Меркурий, который управляет информацией и интеллектом, Девы аналитичны и чрезвычайно хорошо образованы.

Другими словами, они не говорят что-то просто ради спора, и если они ссорятся с вами по какому-то поводу, у них, вероятно, есть квитанции, чтобы подтвердить это. Будьте осторожны, если вам не нравится, когда вас учат!

Овен - наконец, у нас есть Овен как третий наиболее вероятный знак, который победит в споре. И если Девы не любят спорить, мы можем с уверенностью сказать, что Овны любят. Они на самом деле известны как самый спорный и вспыльчивый знак, с довольно вспыльчивым характером. Однако быстрота спора не всегда означает победу.

На самом деле, Овен может атаковать в один момент и уже двигаться в следующий. Но когда он действительно замыкается и настроен победить, не удивляйтесь, если он пойдет на низкие удары. В спорах он побеждает за счет чистой силы, а не обязательно фактов или разума.

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