Сырники – это достаточно простое в приготовлении блюдо, но чтобы они всегда получались идеальными, попробуйте этот рецепт от звезды проекта "Мастер Шеф".

Участница четырнадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить идеальные сырники с соусом англез.

Для приготовления сырников звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог 5% – 300 г

яичные желтки – 2 шт.

сахар – 60 г

мука – 70 г

цедра лимона – по желанию

соль - щепотка

Ингредиенты для соуса англ.

яичные желтки – 3 шт.

сахар – 60 г

молоко - 250 мл

ванильный сахар – 1 ст.л.

Чтобы у сырников была идеальная консистенция, звезда "Мастер Шеф" перетирает творог через сито. К перетертому творогу добавляем яичные желтки, сахар, соль и перемешиваем. В конце добавляем муку, лимонную цедру и перемешиваем творожное тесто до однородности.

"Тесто должно быть мягким и воздушным", – отметила звезда "Мастер Шеф".

С помощью ножа "Мастер Шеф" Наталья Никишина формирует идеальные ровные сырники, как на видео. Обжариваем сырники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Чтобы приготовить соус англез, нагреваем молоко, чтобы оно было горячим. Отдельно смешиваем желтки с сахаром до посветления и увеличения в объеме. Тонкой струйкой добавляем к желткам горячее молоко и постоянно перемешиваем. Переливаем смесь обратно в сотейник и провариваем крем до загустения, также постоянно помешивая.

Подавать сырники звезда "Мастер Шеф" советует с соусом англез и карамелизированными орешками.

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