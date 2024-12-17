Ежедневный гороскоп на 17 декабря, нам всем нужно подготовиться к переменам, особенно в сфере финансов.

Вашему вниманию представлен ежедневный гороскоп на 17 декабря с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 17 декабря для всех знаков Зодиака:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Следите за тем, что вы говорите, особенно в компании друзей.

Конечно, вы не боитесь делиться своим мнением, но некоторые люди могут быть не готовы его принять. Поэтому используйте свое сильное чувство восприятия, чтобы читать комнату. Настройтесь на то, кто находится в аудитории, когда разговариваете с другими.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Будьте осторожны с тратами, потому что то, что вы сэкономите сейчас, вам понадобится позже.

Думайте о будущем, Телец, и используйте свою практичную натуру, чтобы покупать с умом. Так легко увлечься праздничным сезоном и подумать, что позже вы не получите более выгодной сделки. Вы могли бы, а если нет, будет ли это иметь значение?

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Пора взрослеть, Близнецы. Вам нужно подумать о будущем.

В результате вы больше соприкасаетесь со своими внутренними желаниями и потребностями. Вам полезно иметь такой уровень понимания своей жизни, потому что с приближением Нового года поставьте перед собой важные, целенаправленные и значимые цели.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Не всем можно доверять, и когда вы замечаете красный флаг, не игнорируйте его. У каждого есть человек в жизни, который пытается скрыть свои истинные намерения в тот или иной момент. И по доброте душевной вы можете быть склонны смотреть в другую сторону.

Не давайте этому второго шанса, если вам что-то открылось. Это только оставляет место для большего количества того же самого, и вы пытаетесь удалить токсичность из своей жизни.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Вам хочется общаться, веселиться и проводить время с другими людьми.

Но у Сатурна более масштабные планы, и сейчас строить планы будет нелегко. Но у вас есть обязанности, которые нужно выполнять, и у других тоже. И одиночество хорошо, и вы можете сосредоточиться на себе. Так что включите подкаст и развивайтесь в течение дня.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Даже если вы не чувствуете связи со своей работой или не справляетесь со страстью, которая была у вас в начале. Представьте себе потенциал, который может принести ваше будущее, и насколько ценны ваши знания. Сохраняйте сильное чувство оптимизма и упорства.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Посещение школы может показаться роскошью, которую вы не можете себе позволить прямо сейчас, но изучите этот вопрос, если у вас есть такая возможность. Вы можете удивиться тому, как двери открываются, и вещи начинают проявляться, чтобы помочь вам получить диплом своей мечты.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Кто-то будет скупым, и эта сторона его характера вам не понравится. Ваши глаза будут следить за тем, кто что имеет и дает.

Дело в том, что у каждого есть свои ограничения. Кто-то мог дать слишком много или слишком мало, и они пытаются выяснить, что работает для них. Постарайтесь не предполагать, что их действия преднамеренны. Вы можете быть удивлены, что они более чем рады объяснить, что происходит в их мире, когда вы спрашиваете.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Возможно, вы пока сдерживаетесь, потому что отдавать себя кажется слишком рискованным.

Никто не может отдавать себя, когда не чувствует себя в безопасности. Может возникнуть множество вопросов, включая «какой смысл отдавать себя, если ты не знаешь, к чему это приведет». И вы можете обнаружить, что даже вы с трудом понимаете, полностью ли вы вовлечены. Пришло время обсудить это и посмотреть на статус ваших отношений.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Делайте то, что можете, и если не можете сделать все, это нормально. Время всегда найдется позже.

Вас может тянуть в стольких разных направлениях, что может быть трудно понять, на чем сосредоточиться в первую очередь. Составьте список. Подумайте о своей личности и о том, что лучше всего подходит вам. Не добавляйте ничего к своей тарелке, особенно если вы чувствуете себя заваленными и очень занятыми.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

У вас могут закончиться идеи, так что не форсируйте события. Сделайте что-то совершенно отличное от обычного, и вы обнаружите, что ваше воображение стимулируется.

Скука на самом деле может быть полезна для вас. Не пытайтесь заставлять себя действовать. Просто позвольте вещам происходить, потому что они будут происходить.

Рыбы

(19 февраля - 20 марта)

Кто-то должен взять на себя инициативу и принять решение, и вам может не понравиться его выбор. Помните, что это не ваша проблема.

Вы не можете пройти милю в их обуви; вы думаете только об их проблемах. Если они не хотят вашей помощи, не настаивайте. В конце концов, они закончат школу суровых испытаний и пожалеют, что не послушали вас.

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