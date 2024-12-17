Гороскоп Таро по одной карте для каждого знака зодиака на 18 декабря, мы учимся быть лучшими людьми, потому что пришло время взрослеть.

Вот гороскоп Таро для вашего знака зодиака на 18 декабря, вот что карты Таро скажут вам.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 18 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Это случается. Возможность, которую вы ждали, появилась, но мотивации или решимости для действий нет. Вы просто еще не там, и вы не знаете, когда вы будете там. Ваше сердце в подвешенном состоянии, поэтому сейчас остается только одно — ждать.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Мечей

К вам поступает много информации, и вы должны убедиться, что понимаете ее всю. Вы не можете принять окончательное решение, не сев и не оценив то, что только что произошло. Так что не торопитесь, Телец. Вы со всем разберетесь.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Вы сделали все, что могли, чтобы попытаться решить проблему, теперь пришло время позволить вещам развиваться самостоятельно. Трудно чувствовать, что вам больше нечего делать, кроме как сидеть сложа руки. Но в истории есть момент, когда вам нужно расслабиться и наблюдать. Вселенная сотворит свое волшебство дальше.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Королева Жезлов

Сегодня тебе нужно будет прикусить язык и не говорить слишком много. Даже мудрость, высказанная не к месту или вне контекста, может показаться глупостью. Подожди подходящего момента. Ты узнаешь, когда это произойдет.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Мечей

Будет больно, как будто срывают пластырь. Тебе придется пережить эту боль, чтобы рана зажила. Поначалу тебе это не понравится, потому что никто не хочет испытывать душевную боль. Сначала тебе будет трудно вернуться к своему нормальному состоянию, но вскоре ты найдешь свой путь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Пришло время выяснить, куда направить часть финансовых ресурсов. Вам захочется изучить, как извлечь максимальную выгоду из того, что у вас есть. Некоторые сферы вашей жизни прямо сейчас могут привести к финансовым потерям, а другие могут дать вам возможность получить или увеличить прибыль.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Умеренность

Сначала подумайте об этом. Вы можете записать все свои варианты и посмотреть, какой из них имеет наибольший смысл. Вам не нужно принимать решение сейчас, Весы. Вместо этого поразмыслите и представьте, какой из них будет лучшим для вас.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков

«Там, откуда это пришло, есть еще больше» — важная мантра, которую нужно повторять в течение дня. В те моменты, когда вы беспокоитесь, что останетесь без чего-то, но при этом хотите сделать подарок другу... просто будьте щедры и добры. У Вселенной есть забавный способ вознаграждать добросердечность.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Кубков

Позвольте людям разделить рабочую нагрузку. Вы можете почувствовать, что если вы не сделаете все сами, будет совершена ошибка. Просто помните, что некоторые ошибки хороши, а другие помогают вам сблизиться с другом, который изо всех сил пытается научиться делать все правильно.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Если вы находитесь в романтических отношениях, есть хорошие новости. Эти отношения могут обладать всеми удивительными чертами отношений на всю жизнь. Вы можете видеть, как ваша близость показывает признаки роста. Если вы искали вечность, вы можете найти то, что ищете здесь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Поставьте себя на первое место. Когда дело доходит до заботы о вещах, всегда лучше ставить собственные потребности в области здоровья на первое место. Вы не сможете быть рядом с людьми, если вы чувствуете себя не лучшим образом. Поэтому опустите работу или другие обязательства на одну ступеньку ниже, и вы снова подниметесь на вершину.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Вас могут ждать грустные новости, но не попадайтесь в ловушку, думая, что это навсегда. Плохие новости могут быть позитивным явлением в долгосрочной перспективе, потому что они помогают вам понять, что нужно исправить, а что нужно оставить в покое навсегда.

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