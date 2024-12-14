Ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим рецептом сырников, которые получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Чтобы приготовить идеальные творожники, вам понадобится 400 г кисломолочного сыра 9%, 5 г ванильного сахара, 3 ст. л. сахара, 1 яичный желток, 6 ст. л. муки, подсолнечное масло для жарки, сметана, ягоды или мед для подачи (по желанию).

Для начала поместите творог в глубокую миску. Добавьте к нему ванильный сахар, обычный сахар и яичный желток. Тщательно размешайте массу вилкой или лопаткой, пока она не станет однородной. Это важно, чтобы сырники были нежными и без комочков.

После этого постепенно добавляйте муку. Не кладите все сразу – лучше делать это порциями, чтобы избежать излишней плотности. Когда тесто станет мягким и слегка липким, сформуйте из него однородный шар. Теперь можно переходить к самому интересному – формирование сырников.

Возьмите небольшую часть теста, скатайте его в шарик, а затем слегка прижмите, чтобы получился плоский кружочек. Так сырники будут иметь ровную форму. Чтобы тесто не прилипло к рукам, можно слегка присыпать их мукой.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Выкладывайте сырники на сковороду и жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не приобретут золотистый цвет.

Готовые сырники лучше всего наслаждаются горячими. Подайте их со сметаной, медом или свежими ягодами – это придаст им еще больше вкуса.

Попробуйте этот простой рецепт творожников и они станут вашим любимым сладким завтраком.

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