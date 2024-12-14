Ресторатор Евгений Клопотенко поделился своим рецептом жульена, для приготовления которого понадобится минимум времени и ингредиентов.

Чтобы повторить рецепт, вам понадобится 450 г стрипсов куриного филе (1 упаковка), 500 г шампиньонов, 2 ст. л. подсолнечного масла, 40 г сливочного масла, 1 луковица, 1 ст. л. муки, 200 мл сметаны, 100 мл сливок, 5 веточек петрушки, 150 г твердого сыра, соль и перец по вкусу

Начните с подготовки ингредиентов. Грибы промойте и нарежьте тонкими слайсами. Лук измельчите кубиками. Куриное филе по необходимости разделите на меньшие кусочки, чтобы оно лучше прожарилось.

На разогретую сковороду уложите сливочное масло, а затем грибы. Обжаривайте их на среднем огне, пока они не станут золотистыми. На ту же сковороду добавьте еще немного масла и обжарьте куриное филе вместе с луком.

Для приготовления соуса посыпьте мясо и грибы мукой, тщательно перемешайте. Сделайте массу более густой. Затем вливайте сметану и сливки, продолжая помешивать. Как только соус начнет закипать, добавьте соль и перец.

Финальным этапом является творог. Натрите его на мелкой терке и посыпьте сверху. Накройте сковороду крышкой, чтобы творог расплавился. Через 2-3 минуты блюдо готово.

Готовый жульен лучше подавать горячим, чтобы насладиться его кремовой текстурой и ароматом. Вы можете украсить его свежей петрушкой и добавить немного свежемолотого черного перца для пикантности.

Этот быстрый рецепт жульена точно станет вашим любимым.

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